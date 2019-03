Edgar Braig beschäftigt sich in seinem Projekt mit der Lehre der Wahrnehmung – und nutzt einen simplen Alltagsgegenstand.

Edgar Braig ist geborener Ehinger, ein Künstler, und er möchte gerne über Vasen sprechen. „Büro für Ästhetik und Vasentausch“, damit wirbt Braig für seine Aktion auf dem Interim-Kulturfestival Ende Juni in Ehingen. Dass er ausgerechnet über solche Alltagsgegenstände wie Vasen mit den Besuchern des Interim-Festivals ins Gespräch kommen will, klingt vielleicht schräg, passt aber zum quirligen Künstler. Außerdem hat es sich gewissermaßen so ergeben, denn Braig hat in der jüngsten Vergangenheit mehrere Häuser und Wohnungen von Freunden und Verwandten entrümpelt und dabei ein ganzes Sammelsurium an Vasen entdeckt und akquiriert. „Da kommt ein ordentliches Konvolut zusammen.“ Dabei ist die Entrümpelung von Wohnungen keineswegs seine einzige Quelle: Vor Kurzem wollte er, wie er sagt, vom Möbelkontor vom Freundeskreis für Migranten im Pfeiferhaus eine weiße Vase mit Pferd kaufen. „Ich konnte sie aber nicht kaufen, weil die Verkäuferin sie wegen des Pferde-Motivs selbst haben möchte.“

Leute sollen sich Zeit nehmen

Statt also einer weißen Vase zieht Braig an einem Freitagabend im Pfeiferhaus eine gelbe Vase aus seiner Tasche und stellt sie auf den Tisch. Aus seiner Sicht ein solides Werk, gut bürgerlich. Für den Künstler jedoch ist der Blick der Menschen auf die Vasen das, was interessiert. „Die da ist so hässlich“, sagt Braig und deutet auf die Vase, habe er vor einer Weile jemanden sagen hören. Braig hat das Ereignis zum Anlass genommen für sein Vasen-Projekt, denn er findet: Die Menschen urteilen, bevor sie überhaupt bewusst wahrnehmen. „Ästhetik ist die Lehre der Wahrnehmung.“ Was daraus folgt? Dass sich die Leute Zeit nehmen sollen, das zu betrachten, was da vor ihnen steht. Meinungsbildung funktioniert aber am besten im Austausch, weshalb Braig auch im Flyer zu seinem Interimprojekt schreibt, dass er mit Besuchern „ins Gespräch über ihre eigene Vasen-Sammlung kommen“ möchte. „Bitte deshalb eine Vase zum Tauschen, Verschenken, wieder mitnehmen, abzeichnen, zerschlagen, ... mitbringen.“ Hauptsache es gibt Interaktion. Erfahrung im Vasentausch hat er bereits. „In Münsingen war das schon so, dass Besucher ohne Vasen gekommen sind und mit einer gegangen sind“, sagt er und lacht schelmisch. Kunst ohne Humor, das geht gar nicht, sagt Braig. „Mit Kunst kann man sich erden. Man kann auch Yoga machen, aber ich mach Kunst.“

Typisch für die Region

Für ihn ist das Spannende an dem Projekt, dass es sich um Alltagsgegenstände dreht. Und was sind Vasen anderes als Alltagsgegenstände? Jeder hat Vasen zuhause, jeder darf sich angesprochen fühlen. Sind die Tongefäße sogar ein Symbol für die Überflussgesellschaft? „Gerade das ist ja das Spannende!“, sagt Braig. Es handle sich letztlich um ein Kulturgut, um eine Sammlung von Kultur. Vor Kurzem habe ihm jemand drei Kartons mit Vasen hingestellt. Braig ist der einzige Künstler, wie Christian Greifendorf – Künstlerischer Leiter bei Interim – sagt, der bei Interim auf dem Volksfestplatz und in der Städtischen Galerie ausstellt. Auf dem Platz oben plant er Türme, die als Ausstellungsorte für die Vasen dienen. Die Türme bastelt er selbst als „Brikolagen“. „Da sieht man den Umgang mit der Stichsäge und der Spanplattenschraube, der Spax“, sagt Braig. Die Türme sollen letztlich als Bildstock fungieren. „Das ist ja auch typisch für die Region“, sagt Greifendorf. Laut dem Künstlerischen Leiter gibt es auf dem Interim-Festivalgelände dann auch eine Lounge, zu der der Kroatische Fußballverein bewirtet. Für die Galerie ist Braig noch auf der Suche nach einem Ausstellungsstück aus seinem Fundus. Vielleicht wird es der „Warme Kern“: Zwei gehäkelte Kaffeewärmer aus den 60er Jahren über eine Bettrolle gestülpt und umgeben von miteinander verklebten Holunderstöcken, das als Gesamtkonstrukt ein Atom mit seinen Elektronen darstellen soll. Das ist nur eines seiner Kunstobjekte. Einladen zu Interim und zur Ausstellung in der Galerie will Braig im Übrigen auf fast schon historische Weise: via Postkarte. „Ich bin analog“, sagt Braig.