Gewerbeverein HGV Munderkingen: Edel und Gröber geben ihr Amt ab

Munderkingen / Maria Bloching

Der HGV Munderkingen sucht junge Kandidaten, weil die beiden Vorsitzenden bei der Hauptversammlung nicht mehr antreten.

Seit mehr als 20 Jahren stehen Otto-Martin Edel und Paul Gröber dem Handels- und Gewerbeverein Munderkingen vor. Viel haben sie gemeinsam mit dem Ausschuss bewegt, Spaß hat ihnen ihr Amt immer gemacht. Doch jetzt ist für die beiden Freunde der richtige Zeitpunkt, den ersten und zweiten Vorsitz an die nachfolgende Generation abzugeben. Junge Gewerbetreibende seien da, deshalb soll nun im HGV ein Generationswechsel stattfinden.

Auf festem Fundament aufbauen

Die Vorzeichen stehen gut, der Verein hat eine hervorragende Bilanz sowohl bei seinen Aktivitäten als auch bei den Finanzen vorzuweisen. „Es ist also ein geordneter Übergang möglich“, sagt Bürgermeister Dr. Michael Lohner, dem die enge Zusammenarbeit zwischen HGV und Stadt ein Anliegen ist. Wer jetzt in die Fußstapfen von Edel und Gröber trete, könne auf ein festes Fundament aufbauen, Bewährtes weiterführen und neue Ideen entwickeln. und umsetzen. „Wir sind uns sicher, dass großes Potenzial an geeigneten Nachwuchskräften da ist“, sagt Edel. Jetzt gehe es nur darum, diese auch zu mobilisieren. Am besten noch vor der Jahreshauptversammlung am 28. Januar um 20 Uhr in der „Rose“.

Nachdem die alle drei Jahre stattfindende Leistungsschau hinter dem Verein liegt, könne sich die neue Vorstandschaft in aller Ruhe konstituieren. Und sie dürfe auf die Erfahrung der beiden langjährigen Vorsitzenden bauen: „Wenn es gewünscht ist, unterstützen wir, wo wir können“, versichert Edel. Denn aus dem HGV zurückziehen werden sich die beiden nicht, viel zu sehr schätzen sie dessen Vorteile für das Leben in der Stadt, insbesondere aber für Handel und Gewerbe. „Der HGV ist keine verstaubte Gesellschaft, sondern stellt eine breite Basis für die Gewerbetreibenden im Umland dar“, sagt Edel. Immer sei es gelungen, rund 50 Mitglieder bei der Stange zu halten und betriebsbedingte Abgänge durch Neueintritte auszugleichen. Der HGV garantiere und fördere die Vernetzung der Betriebe untereinander und sei Bindeglied zur Stadt.

Gegenseitig gut ergänzt

Wie viel tatsächlich bewegt wird, zeigt sich am Jahresprogramm mit Ostereieraktion, Brunnenfest, Kathreinenmarkt und der Weihnachtsaktion. Darüber hinaus findet alle drei Jahre die große Leistungsschau statt, die nächste 2021. Auch der Bauernmarkt Ende September, der seit zehn Jahren zusätzlich zum verkaufsoffenen Sonntag stattfindet, geht auf das Konto des Handels- und Gewerbevereins. „Otto-Martin Edel und Paul Gröber haben wirklich einen guten Job gemacht. Alles lief völlig geräuschlos ab, sie haben sich gegenseitig ergänzt und sich über die Jahre hinweg bewährt“, lobt Bürgermeister Lohner.

Die Entscheidung der beiden Vorsitzenden, ihr Amt bei der nächsten Jahreshauptversammlung abzugeben, bedauert der Bürgermeister zwar, doch er bekundet auch seinen Respekt. Und im Generationswechsel liege auch die Chance, neue Ideen aufzugreifen, das könne den Standort Munderkingen und die hier ansässigen Betriebe weiter stärken und den Gemeinschaftssinn zusätzlich fördern.

