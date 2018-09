Moment mal Durststrecke zur Perle

Ehingen / Stefan Bentele

Bier ist dieser Tage ja in aller Munde. Oder besser gesagt, in aller Kehlen, so etwa auf dem Oktoberfest in München (fließt schon) oder auf dem Stuttgarter Wasen (fließt von Samstag an). Doch warum in die Ferne schweifen, wenn das Flüssigbrot so nahe liegt, schließlich muss sich Ehingen als Bierkultur-Stadt im Kosmos des Gerstensafts keineswegs hinter den Landeshauptstädten des Südens verstecken. Womit wir dann auch schon bei der sogenannten „Ehinger Perle“ angekommen sind, die vom Bierkulturhotel Schwanen als Bier des Monats angepriesen wird. „Goldgelbes, malzbetontes, kräftiges Bier mit einer leichten Hopfennote“, so wird das Bier in einer Mitteilung des Hotels beschrieben. Das Besondere: Familie Miller, Eigentümer des Hotels, hat zum zwölften Mal in Folge Hopfen in Ehingen angebaut – und jüngst geerntet. Zehn Kilo, um genau zu sein, von den Schwanen-Eigentümern Dominic, Hedi, Michael und Karl Miller persönlich gepflückt. Reicht für 200 Liter Bier. Gut, damit käme man auf besagten Festen in Stuttgart und München nicht weit, so viel tragen anderthalb Bedienungen in 30 Sekunden vom Ausschank zum entferntesten Tisch im Bierzelt. Aber man darf Bier ja auch genießen. Außerdem knüpfe man damit an die Brau- und Hopfenzuchttradition der Bierkulturstadt Ehingen an, teilt der Schwanen mit.

Woher sich nun jedoch der Name „Ehinger Perle“ ableitet, ist der Moment-mal-Redaktion leider nicht bekannt. Ausgiebige Internet-Recherchen führten zu keinem plausiblen Ergebnis, allerdings zu einem Gebräu, das in der Werbung als „Perle der Natur“ bezeichnet wird und mit dem es noch immer möglich sein soll, gar Regenwald vor der Abholzung zu retten. Auch schön, doch wir schweifen ab und widmen uns abschließend noch einmal der „Ehinger Perle“, denn einen klitzekleinen Haken gibt es an an dem Schwan’schen Hausbier: Es ist das Bier des Monats November, es gilt also noch eine kleine Durststrecke bis zum Anstich zu überbrücken. Sei’s drum, an weiteren Bieren fehlt’s in Ehingen ja nicht.