Vereine Dudelsack trifft auf Blasmusik

Allmendingen / Walter Kneer

Mit zu den letzten Frühjahrskonzerten in der Region zählt das Osterkonzert des Musikvereins Allmendingen am morgigen Ostersonntag in der Turn- und Festhalle. Schon seit Wochen haben die Musiker und Musikerinnen unter der Leitung von Dirigent Rainer Mäder auf dieses Highlight des Musikjahres geprobt. Wieder einmal erwartet die Besucher ein sehr anspruchsvolles, interessantes musikalisches Highlight moderner Blasmusik auf höchstem Niveau. Auf dem Programm stehen auch die Rhaposodie „Funiculi, Funicula“ des japanischen Komponisten Luigu Denza und „The Legend of Maracaibo“ von Jose Allberto Pina. Dieses gewaltige Stück beschreibt eine Seeschlacht bei Vigo (Spanien) vor mehr als 310 Jahre. Ein Highlight wird das Schlagzeugsolo „Safris Bravour“ mit den Schlagzeugern Nico Mäder und Tobias Rogg sein.

Gespannt darf man auf ein besonderes Klangerlebnis sein, wenn Blasmusik und Dudelsack aufeinander treffen und zusammen musizieren. Unter dem Motto des Abends „Pipes meets Blasmusik“ wird die Ehinger Donau Pipes Band die 65 Musiker der Musikkapelle musikalisch unterstützen. Dirigent Rainer Mäder konnte man jedenfalls schon im Vorfeld auf dieses Highlight seine Freude ansehen.Doch bevor es soweit ist, werden Jugendvororchester und Jugendkapelle, bestehend aus Jungmusikerinnen und Jungmusikern des Allmendinger und des Bergemer Musikvereins unter Leitung von Andrea Mang und Steffen Lepple, die Besucher auf das Konzerts einstimmen. Beginn des Konzerts in der Turn- und Festhalle ist um 20 Uhr

Der Erlös der reichhaltigen Tombola an diesem Abend ist für die Jugendausbildung des Vereins bestimmt.