Hauptversammlung DRK Schelklingen spürt Aufwind

Schelklingen / Joachim Schultheiß

Der DRK-Ortsverein Schelklingen befindet sich unter seinem kommissarischen Vorsitzenden Harald Wiedmann, nach Turbulenzen vor einigen Jahren, weiter im Aufwind. Die Suche nach einem neuen Vorsitzenden habe sich erstmal erledigt, sagte Wiedmann in der Hauptversammlung in Schmiechen auf Nachfrage: Er wolle das Amt weiter ausüben.

Bei drei Blutspendeaktionen im Vorjahr wurden im Schnitt 120 Blutkonserven gewonnen. „Das ist ein sehr gutes Ergebnis, wenn man bedenkt, dass die Blutspende in Schelklingen am Boden war“ sagte Wiedmann im Jahresbericht. Auch dieses Jahr werde es wieder drei Aktionen geben.

30 Mitglieder hat der Schelk­linger Ortsverein, neun sind aktive Mitglieder, elf sind beim Arbeitskreis Blutspende und zehn beim Jugendrotkreuz. Zusätzlich gibt es 507 Fördermitglieder.

Bereitschaftsleiter Horst Klingberg berichtete von einer, „überdurchschnittlichen Arbeitsleistung der Mitglieder 2017. 778,5 Stunden seien angefallen. Dienste gab es beim Schelklinger Fasnetsumzug, beim Stadtfest oder bei Veranstaltungen des Gewerbevereins. Unterstützung von den Kollegen aus Blaustein habe man lediglich bei Betreuung des Kreismusikfestes in Schmiechen gebraucht. Auch Erste-Hilfe-Kurse für den Führerscheinerwerb und für betriebliche Ersthelfer hat das DRK angeboten, die gerne angenommen werden.

Eine besondere Herausforderung sei der Aufbau von Helfer-vor-Ort-Gruppen in der Kernstadt und in den Teilgemeinden. Vor allem in den entfernteren Ortsteilen werden dafür noch Helfer gesucht. Die stellvertretende Gruppenleiterin Stephanie Nardmann berichtete von den Aktivitäten des Jugendrotkreuz wie der Teilnahme am Supercamp auf der Insel Rügen. Kassierer Rainer Amann stellte solide Finanzen vor. Der Bestand sei von gut 28 000 Euro auf mehr als 33 000 Euro angewachsen.

Die Grüße von Bürgermeister Ulrich Ruckh überbrachte dessen Stellvertreter Jürgen Haas. Für fünf Jahre Dienst im DRK wurden Sandra Kinsvater und Markus Gehring geehrt. Anja Amann, Reinhold Amann und Horst Klingberg überreichte der Vorsitzende je ein Präsent für ihren Einsatz bei noch laufenden Renovierungsarbeiten im DRK-Raum und dem Aufgang im Schmiechener Rathaus.