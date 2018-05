Rotes Kreuz DRK saniert die Garage

Renate Emmenlauer

Im Mittelpunkt der Hauptversammlung des DRK-Ortsvereins Öpfingen-Rißtissen am Mittwochabend stand die Sanierung der Garage am Standort Rißtissen. In den 40 Jahren Nutzung hatte der Zahn der Zeit erheblich an dem Gebäude neben der Feuerwehr genagt. Gut 300 ehrenamtliche Stunden haben die Mitglieder hier geleistet. Bereitschaftsleiter Christian Hinterreiter hat die Arbeitseinsätze mit Bildern festgehalten. Nahezu 19 000 Euro wurden investiert, wobei kleinere Zuschüsse seitens des Kreisverbands sowie der Gemeinde Griesingen und der Stadt Ehingen für den Ortsteil Rißtissen geflossen waren.

Ludwig Locher, zweiter Vorsitzender, des Ortsvereins, hatte die Arbeiten koordiniert. In seiner Funktion als Kassier verbuchte er wegen der Garagensanierung ein Minus von mehr als 9000 Euro auf dem Konto, verwies aber auf solide Rücklagen. „Jetzt ist unsere Garage sauber, trocken und mit elektrischem Anschluss. Zudem haben wir Platz für weiteres Zubehör“, freute sich Bereitschaftsleiter Hinterreiter. Er zog Bilanz über ein arbeitsreiches Jahr mit 23 Sanitätsdiensten und sechs Bereitschaftsabenden, dazu drei Blutspendeaktionen und der Seniorennachmittag. „2450 Stunden sind zusammengekommen“, sagte Christian Hinterreiter. 25 Aktive gehören dem Ortsverein an, hinzu kommen 35 Kinder und Jugendliche im Jugendrotkreuz. Seit Februar gibt es mit Tobias Werner, Daniela Walter sowie Iva und Tijana Djurichovic vier neue Juniorgruppenleiter.

Kreisbereitschaftsleiterin Dorothea Heilig und Griesingens Bürgermeister Oliver Klumpp würrdigten das große Engagement und die erstklassige Jugendarbeit des Ortsvereins. Im Rahmen der Hauptversammlung gab es auch Auszeichnungen: Für 55 aktive Jahre wurde Bernhard Häger geehrt, für 45 Jahre Ludwig Locher sowie Albert Kügele (nicht anwesend), für 35 Jahre Karl-Heinz Kneissle, für 10 Jahre Michael Rieder sowie für fünf Jahre Felix Irmler, Iva und Tijana Djurickovic, Tobias Werner und Christine Ege (nicht anwesend).