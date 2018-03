Seniorennachmittag DRK Oberstadion bot buntes Programm

Oberstadion / MARIA BLOCHING

In diesem Jahr wird der Seniorennachmittag des Deutschen Roten Kreuzes in Oberstadion 50 Jahre alt.

Seniorennachmittage haben beim Ortsverein Oberstadion des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Tradition. Anno 1967 wurde die Gruppe gegründet, gleich ein Jahr später fand der erste Seniorennachmittag statt. Bruno Fiderer, heute Ehrenvorsitzender, war von Anfang an dabei und bringt sich nach wie vor in die Programmgestaltung tatkräftig ein. Dafür zollte ihm der Vorsitzende und Bürgermeister Kevin Wiest anlässlich der 50. Auflage der Veranstaltung Respekt und Anerkennung. „Es ist nicht selbstverständlich, dass sich jemand in einem Verein über Jahrzehnte hinweg ehrenamtlich mit so viel Bravour engagiert“, lobte er und dankte Fiderer dafür, dass er das DRK Oberstadion bereits zu Anfangszeiten auf gute Beine gestellt hätte.

Bruno Fiderer ist mit Leib und Seele beim DRK und so ließ er es sich auch diesmal nicht nehmen, mit seinem Team den traditionellen Seniorennachmittag mit einem unterhaltsamen und kurzweiligen Programm zu füllen. „Ich kann heute Senioren begrüßen, deren Eltern vor 30, 40 oder 50 Jahren auch schon bei uns zu Gast waren“, sagte er erfreut. Aus der ganzen Winkelgemeinde kamen Bürger ab 70 Jahren mit ihren Partnern in die österlich geschmückte Mehrzweckhalle und genossen einige unbeschwerte Stunden bei Musik, guten Gesprächen und einer angenehmen Atmosphäre.

„Viele von ihnen sehen sich das ganze Jahr nicht. Uns ist es wichtig, dass sie bei dieser Gelegenheit miteinander ins Gespräch kommen können“, sagte Fiderer. Darüber hinaus gab es auch immer wieder etwas zu lachen, wie etwa bei den lustigen Witzen von „Oma“ Paula Renz, die spontan Umbaupausen mit ihrem trockenen Humor füllte.

Zu Beginn des Programms wurde gemeinsam „Wenn Senioren sich versammeln“ gesungen, dann ging es Schlag auf Schlag. Für ein rundum schönes Bild auf der Bühne sorgte der Schülerchor unter der Leitung von Tanja Schweikert, der nicht nur mit seinem Vortrag „Hoppelhase Hans“ für gute Laune sorgte, sondern auch bei den mit dem Liederkranz gemeinsam gesungenen Liedern „Auf der schwäb´schen Eisabahna“ und „Alle Vögel sind schon da“ viel Heiterkeit verbreitete. Der Liederkranz, geleitet von Andreas Klemm, brachte volkstümliche Weisen zu Gehör, während die Jugendkapelle des Musikvereins Unterstadion unter Philip Betz sowie die Musikgruppe mit Annie Rummler, Margie Herter, Elfriede Gemeinder, Laura Rechtsteiner und Christina Klemm den Nachmittag instrumental begleiteten.

Wie aktiv die Senioren in den Winkelgemeinden sind, wurde bei den Darbietungen der Seniorengymnastikgruppe des DRK deut­lich. Kevin Wiest und sein Kollege Uwe Handgrätinger aus Unterstadion/Grundsheim hatten größten Spaß daran, gemeinsam mit den DRK-Senioren Gymnastik zum „Schneewalzer“ zu betreiben. Verwöhnt wurden die Besucher des Seniorennachmittages mit selbstgebackenen Kuchen sowie einem Imbiss, den es aufgrund des 50-jährigen Jubiläums zum Abschluss gab.