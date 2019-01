Geburt Diese drei Vornamen sind die beliebtesten in Ehingen

Ehingen / Julia Deresko

Die Liste der beliebtesten Vornamen in Ehingen führen Emma, Lena und Leon an. 2018 kamen 802 Babys kamen zur Welt.

Der Vorname begleitet einen das ganze Leben lang. Dementsprechend gut überlegt will dieser sein. Für welche Namen haben sich die Eltern in Ehingen entschieden? Ein Blick in die Statistik des Ehinger Standesamtes deutet auf drei Favoriten. Während sich bei den Mädchen Emma und Lena den ersten Platz teilen, hat es bei den Jungen Leon an die Spitze der Liste geschafft – mit einem größeren Abstand zu den weiteren Plätzen. Jeweils 14 Mal haben Eltern für ihre Kinder diese drei Vornamen auserkoren, wie Bettina Gihr, Sprecherin der Stadt, mitteilt.

Zweites Mal Spitzenreiter

Was die Mädchennamen angeht, so bleiben sowohl Emma als auch Lena das zweite Jahr in Folge Spitzenreiter in Ehingen. Lena hat sich schon seit ein paar Jahren zu einem echten Favoriten entwickelt. Während dieser Vorname im Jahr 2014 in Ehingen gar nicht unter den beliebtesten Vornamen zu finden war, taucht der Mädchenname nun regelmäßig auf den vorderen Plätzen auf. 2015 schaffte es Lena auf den vierten Platz, 2016 war der Vorname noch beliebter und rangierte bereits auf Platz drei. Und im Jahr 2017 teilten sich Emma, Laura und Lena den ersten Platz.

Auf dem zweiten Platz nach Emma und Lena landet in diesem Jahr Leonie. Mit diesem Vornamen wurden neun Mädchen von ihren Eltern bedacht. Für Mia haben sich die Eltern in Ehingen acht Mal entschieden und ihr damit zum dritten Platz verholfen. Platz vier belegt Anna mit sechs Nennungen in der Statistik, gefolgt von Alina, Ida, Isabella, Mila, Pia, Romy und Sophia, die jeweils fünf Mädchen als Vorname haben.

Platz zwei teilt sich bei den Jungen mit Ben, Lukas und Nico gleich ein Trio. Jeweils acht Mal haben Eltern diesen Namen für ihre Söhne ausgesucht. Auf dem dritten Platz rangieren Jonas und Samuel – beide Vornamen wurden jeweils sieben Mal vergeben. Elias, Felix, Paul und Timo haben jeweils sechs Buben mit auf ihren Lebensweg bekommen. Die Namen Alexander, Eliah, Emil, Fabian, Henry, Julian, Liam, Luca, Matteo, Max und Noah sind jeweils fünf Mal in der Statistik zu finden.

Mehr Geburten in Ehingen

Mit dem ein oder anderen der Favoriten folgt Ehingen dem deutschlandweiten Trend. Bundesweit sind laut dem Namensforscher Knud Bielefeld erneut Emma und Ben die beliebtesten Vornamen. Ben ist bereits zum achten Mal in Folge die Nummer eins, Emma zum zweiten Mal, berichtet Bielefeld. Bei den Mädchen folgen Mia und Hanna, Paul und Leon sind es bei den Jungen, wie Knud Bielefeld ermittelt hat.

Was die Zahl der Geburten angeht, so hat Ehingen im vergangenen Jahr einen kräftigen Zuwachs erfahren. Insgesamt 802 Babys sind 2018 zur Welt gekommen. Das seien so viele Neugeborene wie noch nie in der Geschichte des Alb-Donau-Klinikums in Ehingen, wie Pressesprecherin Daniela Rieker mitteilt. Im Jahr 2017 waren es 663 Kinder gewesen und im Jahr 2016 wurden 726 Geburten beurkundet.

Marie und Luca als Zweitname

Einen zweiten Vornamen haben im vergangenen Jahr insgesamt 273 Kinder bekommen, mit drei Vornamen wurden 14 der 2018 geborenen Kinder bedacht. Als zweiter Vorname ist in Ehingen Marie die beliebteste Wahl für Mädchen (16 Mal), gefolgt von Maria und Sophia (jeweils zehn Mal) sowie auf Platz drei mit Anna, Luisa und Sofie (jeweils drei Mal).

Bei den Jungen ist Luca der beliebteste Zweitname. Diesen haben Eltern insgesamt sechs Mal vergeben, gefolgt von Alexander, Maximilian und Paul (jeweils fünf Mal) auf dem zweiten Platz sowie Anton und Josef auf dem dritten Platz (jeweils vier Mal).

