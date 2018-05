Vereine Drei Tage Pfingstfest

Altheim / swp

Die SG Altheim veranstaltet von Samstag, 19., bis Montag, 21. Mai, ihr nunmehr 43. Pfingstfest. Insgesamt 67 Mannschaften aus 20 Vereinen aus den Bezirken Donau, Donau-Iller und Riss stellen ihr Können bei den Jugend-Fußballturnieren unter Beweis. Beginn ist am Samstag um 12.30 Uhr, informiert die SG. Die Turniere sind beliebt; alle Teilnehmer erhalten Preise und jedes zehnte Tor im Turnier wird zudem prämiert. Außer den sportlichen Begegnungen gibt es auch wieder ein Rahmenprogramm im beheizten Festzelt.

An der Kaffee- und Kuchenbar werden jeden Tag selbstgebackene Kuchen und Torten serviert. Am Samstag (von 21 Uhr an) steigt im Festzelt die „Tomorrow Beats Party“ mit DJ Zero Gravity. Besucher im Alter zwischen 16 und 18 Jahren erhalten Eintritt bei Vorlage des Partypasses.

Ab in den Urlaub

Am Heimatabend am Sonntag (Beginn um 20 Uhr) spielt „Hot Chilly“ zum Tanz auf. Zudem verspricht die SG Altheim ein unterhaltsames Bühnenprogramm, das in diesem Jahr unter dem Motto „Ab in den Urlaub“ steht.

Der Pfingstmontag beginnt um 9 Uhr mit dem ökumenischen Zeltgottesdienst, den Allmendingens Pfarrer Martin Jochen Wittschorek zelebriert. Für die musikalische Begleitung sorgt wie seit Jahren der Musikverein Öpfingen. Zum Mitsingen werden an die Gottesdienstbesucher Liedzettel ausgeteilt. Im Anschluss daran spielt die Öpfinger Musikkapelle zum Frühschoppen auf. Von 11 Uhr an gibt es Mittagessen.