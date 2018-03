Verkaufsoffen Ehingen: Draußen flanieren, in den Cafés aufwärmen

Ehingen / Renate Emmenlauer

Die Besucher lassen sich von dem kalten Wetter nicht abhalten und nutzen den verkaufsoffenen Sonntag in Ehingen.

Bummeln, flanieren, ausgiebig in den Geschäften stöbern und diese mit vollen Einkaufstüten verlassen: Das war gestern beim verkaufsoffenen Sonntag in Ehingen angesagt. Die Geschäfte des GHF (Gewerbe, Handel, Freie Berufe) hatten erneut zum Motto „Ehingen blüht“ hunderte Narzissenstöckchen bereitgestellt, um ihre Kunden noch mit einem Frühlingsgruß zu beglücken – trotz des vorübergehenden Winterwetters.

Die Auslagen, Regale und Kleiderständer der Modegeschäfte präsentierten die neue Frühjahrsmode in frischen Farben – und boten dazu Rabatte und das ein oder andere Schnäppchen. Auch andere Geschäfte zeigten passend zum Frühjahr ihre neuen Waren.

Die Temperatur pendelte sich am Nachmittag bei einigen Grad Celsius unter Null ein, dazu pfiff einem eisiger Wind um die Ohren. Vermutlich einer der Gründe, weshalb die Besucher erst peu à peu in die Innenstadt kamen. So mancher hatte sich lange überlegt, ob er bei dem nasskalten Wetter das gemütliche Sofa für einen Einkaufstrip verlassen soll. Dennoch füllte sich die Innenstadt mit jeder Stunde weiter.

„Wenn schon mal was im Städtle los, dann muss man das ja auch nutzen. Es gibt ja kein falsches Wetter, nur falsche Kleidung“, sagte Beate Burger, die mit ihrer Freundin Lisa Mak gut gelaunt durch die Straßen flanierte. Sie hatten den Sonntag am Morgen mit einem Brunch im Restaurant begonnen und nahmen anschließend in der Einkaufsmeile die Frühjahrsmode in Augenschein. „Das bringt einem doch auch schon Frühlingsgefühle“, sagte Lisa Mak.

Während viele Damen einer ausgedehnten Shoppingtour frönten, zog es die Männer fast magisch zum Marktplatz, wo wieder mehr als ein halbes Dutzend Autohäuser ihre neuen Fahrzeugmodelle ausstellten. Ein frostfestes Damen-Trio gönnte sich mitten auf dem Marktplatz ein Gläschen prickelnden Sekt.

Händler sind zufrieden

Reihum waren die Leute bester Laune, schwatzten, bummelten oder gönnten sich eine heiße Bratwurst oder eine herzhafte Dennete. Viele Besucher machten zwischen dem Einkaufsbummel eine Pause mit Kaffee und Kuchen in den mollig warm beheizten Cafés. Nur die Hüpfburg vor dem Rathaus blieb verwaist.

Die Händler, die ihre Geschäfte öffneten oder ausstellten, zeigten sich trotz Dauerfrost und fehlender Sonne mit der Resonanz zufrieden. Auch in den Einkaufszentren reihum, etwa bei Toom und Möbel Borst in Nasgenstadt, im Alb-Donau-Center in der Talstraße, im Industriegebiet Berg und in weiteren Ehinger Geschäften und Autohäusern verbuchten die Händler eine gute Resonanz.