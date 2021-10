Es gibt ein Dreieck aus Bedingungen und Ansprüchen, in denen sich die Landwirtschaft bewegen muss. „Das ist das, was die Politik will und das, was der Verbraucher will“, sagt der Landwirt Josua Ehrhart aus Dächingen. Dritter Mitspieler in dem Dreieck ist die Tatsache, dass sich Landwirtschaft ...