Vereine Donauratzen hoffen auf sattere Jahre

Öpfingen / RENATE EMMENLAUER

„Beispielhaft“ sei das, was die Öpfinger Donauratzen an der Fasnet und darüber hinaus leisteten, sagte Bürgermeister-Stellvertreter Dominik Maier in der Jahreshauptversammlung. Zum Dank für die Bewirtung beim Neujahrsempfang des Landtagsabgeordneten Manuel Hagel in der Mehrzweckhalle seien alle Schaffer am 23. November zum Besuch im Landtag eingeladen.

79 aktive und 17 passive Mitglieder gehören den Donauratzen an, es sei niemand weggefallen, teilte Zunftmeisterin Claudia Burkhardtsmayer zufrieden mit. Weniger erfreut war sie über das Minus in der Kasse, was an den rund 500 fehlenden Besuchern beim dritten Tag-in-Nacht-Umzug liege sowie an den 7500 Euro Buskosten für Fahrten zu Umzügen, 2000 Euro für den Hüttenaufenthalt, zudem 1000 Euro für die Anschaffung von Kinder­häsern. Bei den Buskosten sei im Gespräch, ob die Mitglieder einen Obolus beisteuern sollen.

Nun hofft sie auf sattere Jahre, etwa beim Umzug am 19. Januar 2019, der allerdings wieder mit einigen Parallelveranstaltungen kollidiere. Die Narrenchefin berichtete auch über eigene anstehende Termine wie Narrenwanderung in Lauingen, Elfmeterturnier der SG Öpfingen, Entenrennen in Ellwangen sowie Ratzen-Sommerfest und Hüttenwochenende. Claudia Burkhardtsmayer dankte unter anderem der Nähgruppe, den Webmastern, Schwarzkappen, Narrenbaumschmückern oder denen, die das Inventar beherbergen. Die Vorsitzende ehrte mit Johanna Wurm, Christina Braun und Florian Bellinger die fleißigsten Veranstaltungsbesucher.

Neues wegen Datenschutz

Die neue Datenschutzverordnung mache Neuerungen in der Mitgliederverwaltung nötig, informierte Schriftführerin Kathrin Schüle. Die Donauratzen waren in der jüngsten Fasnet an 15 Umzügen und drei Brauchtumsabenden gewesen, dazu kamen die Öpfnger Veranstaltungen Narrensprung, Messe für Narren, Rathaussturm sowie Kindergarten- und Schulsturm.

Zur neuen Kassiererin wurde Brigitte Wurm gewählt. Sie folgt auf Ilona Werner, die das Amt acht Jahre innehatte. Neue Beisitzer sind Christina Braun und Simon Rapp, die bereits kommissarisch mitgewirkt hatten. Kassenprüfer bleiben Christina Keller und Alexander Kring.