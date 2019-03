Fasnet Donau-Ratzen stürmen das Rathaus

Öpfingen / RENATE EMMENLAUER

Das war wieder ein grandioses Gemeinschaftswerk beim Rathaussturm in Öpfingen. Die Donauratzen als Veranstalter wurden von der Musikkapelle, der Feuerwehr, den Wallentalhexen und den Bürgern voll unterstützt. Zunftmeisterin Claudia Burkhardtsmayer und ihre Stellvertreterin Alexandra Missel animierten das zahlreich vertretene Fasnetsvolk abwechselnd mit den Worten „Hände aus den Taschen und kräftig mitklatschen“. Schnell aber wurde die Oberratze hungrig nach dem Amt im Rathaus und rief mit dem Publikum im Takt: „Schultes, komm raus.“ Der große Schlüssel war flugs an die Ratzen übergeben. „Jetzt regieret mir. Ich will mir auch mal ein paar schöne Tage im Amtssessel machen“, befand Claudia Burkhardtsmayer. Die Ratzenchefin kündigte aber an, ihr Amt höchstens bis zum Fasnetsdienstag zu besetzen.

Für den Bürgermeister hatte sie viel Lob parat. In ihrer Rede sprach sie die Vollsignalisierung und den neuen Asphaltweg nach Oberdischingen an, ebenso die LED-Straßenlaternen, die rasche Backbone-Verlegung, das Gewerbegebiet im Burren und die tolle Unterstützung der örtlichen Vereine. Der Mehrzweckraum erstrahle in neuem Glanz und die Null-Verschuldung setze allem die Krone auf. In eigener Sache schwärmte Burkhardtsmayer vom famosen Narrensprung mit prächtiger Festmeile und besonders vielen Leuten.

Der Schultes, für seine dienstfreie Zeit als Bauarbeiter unterwegs, ergab sich seinem Schicksal. Ein paar Tage abseits des Amtes täten gut, zumal mit der Sanierung des Bauhofs und der Kläranlage zwei große Projekte anstehen. Auch die Erweiterung des Kindergartens und das neue Baugebiet seien Herausforderungen. Wie Braun berichtete, sei der Erhalt der Nahversorgung mit dem Supermarkt fast schon in Sicht. Braun schwärmte: „Der Gemeinderat und Schultes sind ein richtiger Bund.“

Beim Ratespiel zum Terminkalender 2019 wusste der Schultes fast alles. Er warb für die erste Markungsputzete, die am 6. April stattfindet. Er berichtete auch, dass das Rathausteam erstmals ein Team beim Osterlauf stelle. Einen Schwarzwurstorden von den Donauratzen erhielten Musikerchef Heiko Dolpp und Feuerwehrkommandant Stefan Munding. Danach hievten die Feuerwehrmänner den bunten Narrenbaum in die Höhe. Es folgten ein riesiger Bonbonregen für die kleinen Mäschkerle und zum Schluss ein Umtrunk im Sitzungssaal des Rathauses.