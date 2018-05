Finanzen Donau-Iller-Bank: Weniger Zins, gleiche Arbeit

Ehingen / Stefan Bentele

Die Donau-Iller-Bank legt den Jahresbericht 2017 vor. Das Betriebsergebnis bleibt verglichen zu 2016 nahezu unverändert.

Niedrigzinsen, Digitalisierung und neue Regulierungen, das sind die Herausforderungen, denen sich auch die Donau-Iller-Bank in Ehingen nach wie vor stellen muss. „Wir sind dennoch zufrieden und verzeichnen ein gutes Geschäftsjahr“, sagte am Dienstag Vorstandsmitglied Jost Grimm zum Jahresbericht 2017, der am 4. Juni der Vertreterversammlung vorgelegt wird.

So verzeichnet die Genossenschaftsbank mit dem Standort Ehingen und den 29 weiteren Niederlassungen im Alb-Donau-Kreis im Bank- wie im Warengeschäft mit 10,41 Millionen Euro ein Betriebsergebnis, das nahezu auf Vorjahresniveau liegt (siehe Infokasten).

Grimm bewertet die Entwicklung positiv, weil zugleich der Zinsüberschuss um 1,3 Millionen Euro sank. „Der Zins ist weniger bei gleicher Arbeit“, sagte Grimm mit Blick auf den Aufwand für Kreditgeschäfte und Einlagen. Und diese Entwicklung werde sich fortsetzen, wenngleich auf einem ordentlichen Niveau im Vergleich zu Wettbewerbern.

Um diesen Verlust aufzufangen, habe man sein Geschäft angepasst, unter anderem die Verwaltungskosten um 500.000 Euro reduziert. Dem Jahresbericht zufolge haben die Personalkosten dazu beigetragen. Grimm führte die hier getätigten Einsparungen auf Fluktuationen im Personalwesen zurück. Ferner gebe es keine Provision für Beratungen, vielmehr eine Gratifikation für alle.

Als künftiges Standbein sollen sich die Volksbank Höfe als Immobiliengeschäft entwickeln. Die Menschen in Ehingen interessierten sich für das, was am Marktplatz geschehe, sagte Grimm. Für die Bank ist das Projekt mit neuen Gebäuden am ehemaligen Banken-Standort zuerst ein reines Anlagenvorhaben. Nach der Fertigstellung 2020 erhofft sich die Bank jährliche Mieteinnahmen in Höhe von 600.000 Euro – und damit eine Rendite im Bereich von zwei bis drei Prozent.

Die zunehmenden Regulierungen, die im Bankensektor greifen, kosten ebenfalls Geld. So müsse ein Sparer, der 25 Euro anlege, 176 Seiten plus Dokumentation gegenzeichnen. „Das ist für keinen Kunden sinnhaft zu lesen, produziert aber enormen Aufwand“, sagte Grimm. Um Kosten zu sparen, werden Dokumente digital verschickt. Man müsse dem „Wust an Unterlagen irgendwie entgegnen“.

Dass auch die Kundschaft vermehrt ihre Geldgeschäfte digital abwickelt, zeigen Zahlen: 90.000 Buchungen lösen die Kunden digital über den PC, Smartphone & Co pro Monat aus, Überweisungen auf Papier kommen auf 22.000. Und der Trend zum Digitalen setzt sich fort. „Das ist der sicherste Weg heutzutage“, sagte Grimm zu Geldgeschäften.

Mit dem Auto erreichbar sein

An der Zahl der 16 Geschäftsstellen mit nicht durchgängigen Öffnungszeiten will die Genossenschaftsbank in diesem Jahr nichts verändern. „Aber wir beobachten die Entwicklung vor Ort“, sagte Grimm. Man verfolge jedoch das Ziel, überall im Einzugsgebiet binnen fünf bis zehn Autominuten erreichbar zu sein.

Gleichwohl wird in die Standorte auch investiert, 2017 etwa wurde die Renovierung in Dietenheim abgeschlossen, in diesem Frühjahr wurde die neue Geschäftsstelle in Staig fertiggestellt, in Oberstadion ist man in Kürze soweit. Sinken allerdings die Kundenkontakte an einem Standort merklich ab, folgen daraus Konsequenzen. Kein Unternehmen halte kleine Standorte mit vier oder fünf Kontakten am Vormittag, sagte Grimm.