Aufgrund der noch immer andauernden Corona-Pandemie hat die Donau-Iller-Bank mit Sitz in Ehingen die ordentliche Vertreterversammlung nicht in einer Präsenzveranstaltung, sondern schriftlich abgehalten. Heißt: Statt eines gemeinsamen Treffens vieler Menschen zum Beispiel in der Lindenhalle konnten die Mitglieder die Stimmen schriftlihc abgeben. An diesem Dienstag wurden die Abstimmungsbögen offiziell ausgezählt, unter Aufsicht von Notarin Dan...