Gemeinderat Oberdischingen Diskussion um die Firsthöhe

Oberdischingen / Rainer Schäffold

Der Oberdischinger Gemeinderat hat sich in seiner jüngsten Sitzung nicht zu einer Entscheidung durchringen können: Das Gremium vertagte am Montag einen Bauantrag; ein zweiter Vorort-Termin soll mehr Klarheit bringen. Ein Bauherr hatte einen Anbau samt Aufstockung seines Zweifamilienhauses am Parkweg 5 beantragt.

Den meisten Räten und auch der Verwaltung wäre das Gebäude hinterher zu hoch, der Kniestock würde um 1,80 Meter höher werden, obwohl der dort gültige Bebauungsplan „Am Kapellenberg“ gar keine Erhöhung erlaubt. „Man muss sich auf einen Bebauungsplan verlassen können“, sagte Bürgermeister Fritz Nägele. Deswegen hatte die Verwaltung empfohlen, dem Antrag nicht zuzustimmen. Dem widersprach Rat Thomas Oswald. Er stellte den Bebauungsplan in Frage, der aus dem Jahr 1976 stammt. Wenn eine innerörtliche Nachverdichtung gewünscht sei, sollte man die Befreiung erteilen, riet er.

Diese Befreiung sei jedoch „nicht ganz unerheblich“, entgegnete Josef Rapp. Wenn man davorstehe – die Räte hatten die Lage zuvor vor Ort begutachtet –, komme einem die Erweiterung schon sehr groß vor, bemerkten Marius Hirsch und Holger Hess. Wolfgang Volz warnte davor, „ein Beispiel zu geben“ für andere Bauherren, Thomas Wuchenauer verwies darauf, dass die Firsthöhe auf neun Meter steige, in Neubaugebieten werde diese auf acht Meter begrenzt.

Schließlich folgte das Gremium bei einer Gegenstimme des Bürgermeisters dem Antrag von Werner Kreitmeier: Demnach soll der Bauherr anhand eines Lattengerüsts die geplante Höhe des Gebäudes simulieren, die Räte werden dies nochmals begutachten und dann darüber entscheiden.

Keine Einwände in der Sitzung hatte der Gemeinderat zu einem beleuchteten Schriftzug am Erweiterungsbau der Firma Bareiss am Breiteweg. Die Schrift soll samt Unterstrich etwa sieben Meter breit und einen Meter hoch werden. In der Sitzung haben die Räte außerdem die weiteren Gewerke zum Umbau des Gebäudes Schlossplatz 8 gegenüber dem Rathaus vergeben. Die Maler- und Lackierarbeiten gehen für rund 10 400 Euro an den Stuckateurbetrieb Kölle aus Dellmensingen; die Eingangstür wird die Schreinerei Traber aus Oberdischingen für 9240 Euro liefern, ebenso wie die beiden Einbauküchen im Erd- und im Obergeschoss: Im Erdgeschoss werden rund 6500 Euro fällig, im Obergeschoss rund 7400 Euro.

Das Ergebnis werde man dann im Mai begutachten können, sagte Bürgermeister Fritz Nägele. „In welchem Jahr, das habe ich nicht gesagt“, scherzte er.

Ratsmitglied Marius Hirsch sagte beim Punkt „Verschiedenes“, er störe sich an gelagerten Holzstapeln auf dem Gehweg entlang der Allee. Ein Stapel sei entfernt worden, der nächste aber sogleich gefolgt. Die Verwaltung werde die Sache prüfen; ebenso das Aufstellen von Blauen Tonnen auf den Gehwegen, was Josef Rapp moniert hatte.