Verein Dirigent gesucht

Rottenacker / DIETMAR BURGMAIER

Der Musikverein Rottenacker sucht nach wie vor für den bald nach 18 Jahren ausscheidenden Dirigenten Peter Munding einen Nachfolger. Munding bedankte sich in der Hauptversammlung am Samstag im Musikerheim für die Unterstützung und betonte erleichtert, dass er künftig mehr Zeit für seine Familie habe. Indes hat der Musikverein schon drei neue Dirigenten in Probedirigaten kennengelernt. Eine Entscheidung von Ausschuss und Orchester sei noch nicht gefallen, sagte der Vorsitzende Stefan von Sybel.

Frühlingsfest im Herbst

Dieser verkündete, dass im nächsten Jubiläumsjahr das Frühlingsfest auf den Herbst verschoben werde. Beim Jubiläumsfest richten die Rottenacker Musiker auch das Alb-Donau-Jugendwertungsspiel aus. Wolfgang Schweikert legt nach 21 Jahren den Taktstock des Vizedirigenten nieder. Seine Nachfolgerin ist Dagmar Moll. Diese wird viel Arbeit haben, denn der künftige Dirigent wird einen langen Anfahrtsweg zu den Proben haben. Soviel sei bereits klar. Der Neue wird ein professioneller Dirigent sein, der seiner Arbeit im Broterwerb nachgeht.

Nach 16 Jahren scheidet Simon Schacher aus dem Ausschuss aus; für ihn rückt Jonas Striebel nach. Jugendleiterin Manuela Hecht tauscht mit Noten- und Gerätewartin Steffi Walter die Ämter. Wiedergewählt wurden die Co-Vorsitzende Verena Huber, der Kassierer Christian Neff, die Beisitzer Uwe Brucker, Oliver Walter, Tanja Kurth und Dagmar Moll sowie der Kassenprüfer Peter Keller. Kassierer Christian Neff zählte 402 Mitglieder, davon 154 aktive, 227 passive Fördermitglieder und 21 Ehrenmitglieder. Die Einnahmen belaufen sich auf 113 000 Euro, die Ausgaben auf 106 000 Euro. Das Gesamtvermögen umfasst 169 000 Euro.

Noch-Dirigent Peter Munding bedankte sich für ein gelungenes Probenwochenende in Weikersheim vor dem vergangenen Frühjahrskonzert und fürs Engagement der Musiker bei der Marschmusikbewertung des Kreismusikfests in Kirchen, bei dem es die Bestnote gegeben hatte.

Neher löst Dagmar Moll ab

Der Vorsitzende Stefan von Sybel berichtete unter anderem über den neuen Dirigenten des Jugendorchesters: Philipp Neher übernahm den Taktstock von Dagmar Moll. Im Vororchester löste Vanessa Lehmann den ausscheidenden Peter Munding am Dirigentenstab ab. Den Bericht der Schriftführerin Alice Vollmayer las Dagmar Moll vor: Es ging unter anderem um Fasnetsauftritte, Alteisensammlungen, Konfirmanden-Ständchen und das Fest zum Musikerheim-Jubiläum. Außerdem wurden drei Musikanten-Hochzeiten gefeiert; und die Musikanten trafen sich beim Hüttenwochenende.

Jugend glänzt bei Wertungsspiel

Die Jugendkapelle glänzte beim Weihnachtskonzert in der Wolfgangkirche. Die scheidende Jugendleiterin Manuela Hecht berichtete von 60 Kindern und Jugendlichen in der Jugendmusikschule, über einen Besuch im Tiergarten Ulm und über den Jugendkapellen-Ausflug. Noten- und Gerätewartin Steffi Walter bilanzierte 102 Uniformen, von denen 94 ausgegeben sind.

Bürgermeister Karl Hauler wünschte dem Musikverein eine gute Wahl beim neuen Dirigenten. Fleißigste Probenbesucherinnen waren Ilse Fesseler und Steffi Walter.