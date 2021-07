Es war eine freudige Nachricht, die Oberdischingens Bürgermeister in der Gemeinderatsitzung verkündete. Mit Andrea Rongitsch hat die Josef-Karlmann-Brechenmacher-Schule (JKBS) eine neue Schulleiterin. „Ich habe beim Schulamt angerufen und gefragt, ob ich es auch wirklich sagen darf“, sagte Fritz Nägele, und er bekam grünes Licht. Am 21. Juli habe Andrea Rongitsch die Ernennung zur Schulleiterin erhalten. Eine Unbekannte ist Rongitsch in O...