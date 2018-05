Bildung Digitalisierung an Schulen vorantreiben

Ehingen / Julia Deresko

Oberbürgermeister Alexander Baumann griff zur Kreide und hatte Freude daran, den Namen eines jeden, der sich zu Wort melden wollte, in der richtigen Reihenfolge an die Tafel zu notieren. Die Sitzung des Sozial- und Kulturausschusses des Ehinger Gemeinderats startete am Donnerstag im Johann-Vanotti-Gymnasium. Tafel und Kreide sind in der Schule zwar noch zu finden, doch längst gibt es ganz andere Möglichkeiten, den Unterricht zu gestalten. Beim Vor-Ort-Termin ging es um die Digitalisierung an Schulen.

Schulen gut aufgestellt

Die Stadt Ehingen habe die Digitalisierung in den vergangenen Jahren vorangetrieben, sagte Bürgermeister Sebastian Wolf. Im Bereich der Vernetzung und Medienausstattung seien die Schulen in der Kernstadt gut aufgestellt; für die Grundschulen in den Teilorten gebe es gute Lösungen. Problematisch sei jedoch die unklare Situation der Finanzierung. Laut dem Bildungsplan für das Schuljahr 2016/17 ist Medienbildung von der ersten Klasse an Pflicht. Voraussetzung dafür sind schnelles Internet und moderne Technik in Klassenräumen. Das Kultusministerium und die kommunalen Landesverbände haben für die Digitalisierung an Schulen Multimediaempfehlungen herausgegeben. Bislang konnten sich Land und kommunale Landesverbände jedoch nicht über die Finanzierung einigen. Ähnlich sieht es mit der Bundesförderung aus. Die ehemalige Bundesbildungsministerin Johanna Wanka hatte 5 Milliarden Euro für den „Digital-Pakt“ in Aussicht gestellt. Konkretes gebe es derzeit wenig darüber, sagte Wolf. Im Koalitionsvertrag sind zwar 3,5 Milliarden Euro festgeschrieben. „Wie es ausgestaltet wird, wissen wir aber noch nicht“, sagte Wolf. Das führe dazu, dass die Stadt als Schulträger derzeit keine großen Investitionen in diesem Bereich macht. Jedoch werden die Schulen „nicht im Regen stehen gelassen“, wenn dringende Hardware oder Software gebraucht wird.

Derzeit erarbeiten die Ehinger Schulen Medienentwicklungspläne, die deren Vorstellungen bezüglich der Ausstattung beinhalten sollen. Dabei gelte der Ansatz „die Technik folgt der Pädagogik und nicht umgekehrt“, sagte Wolf.

Torben Stolze, Multimediaberater und Zuständiger für IT am JVG, demonstrierte, welche Technik im Unterricht zum Einsatz kommt und worin die Vorteile liegen. Neben PC und Beamer wird mit der so genannten Dokumentenkamera gearbeitet. Diese ersetzt den Tageslichtprojektor. Jedes Schriftstück, ob Buch oder Aufgabenzettel, kann schnell für alle sichtbar gemacht werden. Auch lässt sich mit dem Gerät schnell ein Foto machen. „Das funktioniert sehr gut und die Schüler sind darauf eingestellt“, sagte Stolze. Mit Hilfe der Lernplattform „Moodle“ können Lerngruppen vernetzt werden – auch das funktioniere sehr gut im Alltag. Derzeit werde am JVG ein elektronisches Tagebuch getestet. Mit diesem Instrument können etwa Räume gebucht und Termine organisiert werden, so fallen viele schriftliche Vorgänge weg.

Zentrale Server für Schulnetz

Aus Datenschutzgründen muss an Schulen mit verschiedenen, getrennten Netzwerken gearbeitet werden. Auf dem Verwaltungsnetz laufen alle Programme, die für die Schulleitung und das Sekretariat relevant sind. Auf dem Schulnetz sind die Rechner, die im Unterricht genutzt werden, aufgeschaltet. Dabei werde oft die landesweite Software paedML eingesetzt. Für den Betrieb der Schulnetze hat sich die Stadt für zwei zentrale Server entschieden. Diese werden von der EDV-Abteilung der Stadt mitbetreut.