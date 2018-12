Gemeinderat Haushalt diesmal eine Nummer kleiner

Obermarchtal / Maria Bloching

Ohne große Diskussionen hat der Gemeinderat Obermarchtal den Haushalt 2019 beschlossen. Der war zuvor intensiv in nichtöffentlichen Sitzungen vorberaten worden, so dass letztlich einstimmig Ja gesagt wurde.

VG-Geschäftsführer Markus Mussotter, zuständig fürs Finanzwesen in der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen, fasste die Kernbotschaften so zusammen: „Es sind keine Steuer- und Gebührenerhöhungen geplant. Wir haben einen hohen Unterhaltungsaufwand bei Schulen, Kindergärten und Feuerwehr, aber auch eine erfreuliche Entwicklung bei der Einwohnerzahl“. Diese ist 2018 gegenüber dem Vorjahr um 13 Köpfe auf 1309 Einwohner angestiegen, was sich mit einem Plus von 18 265 Euro im Haushalt niederschlägt. Das Volumen beträgt 4,1 Millionen Euro, das sind 643 700 Euro weniger als 2018.

Die Ausgaben für den laufenden Betrieb im Verwaltungshaushalt steigen um 185.000 Euro an. Hier wirken sich die gestiegenen Personalkosten aus, außerdem wird von einem höheren Sach- und Betriebsaufwand für Feuerwehr, Schule, Spielplatz, Kindergarten, Bauleitplanung, Sporthallengeräte, Gemeindestraßen und Wasserzähler ausgegangen. Dem stehen jedoch auch Einsparungen bei den sonstigen Finanzausgaben von knapp 98 000 Euro gegenüber.

Die Gesamtsumme des Vermögenshaushaltes liegt mit 428 000 Euro um 829 000 Euro unter dem Ansatz des Vorjahres. Das liegt daran, dass viele große Projekte bereits 2018 angestoßen und vorfinanziert wurden, nun geht es lediglich noch um Nachfinanzierungen, da Haushaltsreste für 2019 gebildet werden konnten. Investiert werden 100 000 Euro für den Umbau und die Sanierung des Rathauses, 55 000 Euro für die Abwasserbeseitigung Mittenhausen, 127 000 Euro für die dezentrale Abwasserbeseitigung und 75 000 Euro für die Wasserleitung-Neuverlegung in der Oberwachinger Straße. 51 000 Euro gehen in die Schuldentilgung.

Beim Gewerbesteueraufkommen rechnet Obermarchtal mit 400 000 Euro, das wären 100 000 mehr als in diesem Jahr. Aus dem laufenden Betrieb wird ein positives Ergebnis in Höhe von 223 000 Euro erwirtschaftet, so dass letztendlich eine Netto-Investitionsrate von 171 937 Euro zur Verfügung steht. „Sie sind gut aufgestellt und können Ihre Investitionen gut meistern“, sagte Mussotter. Hierfür ist eine Entnahme von 134 000 Euro aus den Rücklagen vorgesehen, neue Darlehen sollen nicht aufgenommen werden. Der Schuldenstand beläuft sich voraussichtlich zum Ende 2019 auf 536 371 Euro.

Eine Gebührenerhöhung ist weder beim Wasser noch beim Abwasser vorgesehen. Dank des guten Ergebnisses 2017 kann ein erwarteter Abmangel bei der Wasserversorgung von 15 632 Euro in diesem Jahr ausgeglichen werden.