Ein Dieb klaut ein Schild in Ehingen – der Besitzer warnt ihn. Kehrt die Beute zurück, gebe es keine Anzeige. Kurz wartet der Täter noch. Er schaut sich um, lässt das Pärchen aus der Tiefgarage an der Villa Max in der Biberacher Straße in Ehingen – und schlägt zu. Was er in der Nacht zum Montag der Tanzschule „Move Club“ klaut, hat keinen hohen Geldwert. Der Neupreis für den Aufsteller lie...