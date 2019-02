Ortschaftsrat Die Wahlliste in Granheim steht

Die Wahlliste in Granheim steht

Granheim / Herbert Geiger

21 Teilnehmer mit dem Ziel, eine Liste für den Ortschaftsrat zusammenzustellen, haben sich bei der Bürgerversammlung im Vereinsheim der Albhalle in Granheim eingefunden. Peter Missel übernahm die Schriftführung. Da nicht alle amtierenden Räte erneut antreten, sollten neue Kandidaten gefunden werden. Der Wahlausschuss ist bereits komplett.

Nicht mehr kandidieren möchten Gisela Holder, Martin Rapp, Helmut Schmid und Harald Stiehle. Franz Denzel bedauerte vor allem die Entscheidung Gisela Holders: „Schade, eine Frau hat doch hin und wieder mal eine andere Meinung als ein Mann, auch wenn’s einem nicht immer recht ist“, sagte er scherzhaft. Das sollte sich allerdings im Laufe des Abends ändern: Mit Maren Rapp, Anika Müller und Nicole Rapp ließen sich gleich drei Frauen auf die Liste setzen.

Der Ortschaftsrat in Granheim besteht aus acht Ortschaftsräten. Die Bürgerversammlung entschied sich, die Liste alphabetisch zu führen. Die Aufstellung sieht demnach wie folgt aus: Franz Denzel, Markus Fischer, Peter Missel, Anika Müller, Felix Paschke, Maren Rapp, Nicole Rapp und Michael Reiser.

Weitere Liste möglich

Theoretisch könnte nach dem Wahlrecht jeder eine alternative Liste einreichen, sofern zehn Unterstützer dafür unterschreiben würden. „Möchte noch jemand Wünsche äußern, die der kommende Ortschaftsrat umsetzen sollte?“, fragte zum Abschluss Franz Denzel in die Runde. Doch offenbar gab es solche an diesem Abend nicht. „Bei der OB-Wahl sind einige Wünsche an Herrn Baumann angetragen worden, dann werden wir versuchen, diese umzusetzen.“