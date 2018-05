Abbruch Die Volksbank in Ehingen ist Geschichte

Der Ehinger Marktplatz in den 20er Jahren mit Hotel und Weinstube Kreuz und mit einer Zapfsäule davor. Daneben das Lebhart’sche Haus Marktplatz 9, in dem Stefan Lebhart eine Metzgerei betrieben hatte. © Foto: Fotos: Archiv Walter Schaupp

Ehingen / Walter Schaupp

Wo einst das Hotel „Kreuz“in Ehingen war, auf dem Grundstück Marktplatz 10, entstand 1955/56 der erste Neubau der früheren Handwerkerbank.

Der Greifarm eines Baggers hat sich gestern noch durch den Schutt gearbeitet, der bis vor kurzem als Volksbankgebäude eine Ecke des Ehinger Marktplatzes geprägt hat. Nach Ostern hatten die letzten Abbrucharbeiten begonnen, in den vergangenen Wochen blieben immer wieder Passanten an den Bauzäunen stehen und beobachten, wie das Haus nach und nach an Substanz verlor. Nun prangt ein Loch am Rande des Marktplatzes.

Die heutige Donau-Iller-Bank war 1869 als Handwerkerbank Ehingen gestartet und das „Banklokal“ befand sich jeweils im Haus des betreffenden Kassiers, zuerst bei Herrn Engler, dann bei Alfred Zeiller am Marktplatz (Zeiller-Eck) und danach in der Biberacher Straße 8 bei Verwaltungsaktuar Andreas Locher, dem späteren Stadtschultheißen von Ehingen. Von 1901 bis 1956 befand sich die Bank in der Biberacher Straße 1 beim damaligen Kassier Albert Schweitzer. Nicht nur das Domizil änderte sich im Laufe von 149 Jahren, auch der Name wurde neun Mal geändert.

Ab dem Jahr 1938 war intensiv nach einem Baugrundstück in der Nähe des Marktplatzes gesucht worden. Unter anderem wurde wegen Ankauf des Tritschler‘schen Hauses (Marktstraße 1) mit den Erben verhandelt und im Mai 1938 ein Angebot in Höhe von 50 000 Reichsmark unterbreitet worden. Auch ein Teil des Stadtgartens wurde der Bank zum Kauf angeboten. Aber scheinbar waren diese Verkaufsangebote nur Scheinangebote.

Die Überlegungen, ein eigenes Bankgebäude zu bauen, zogen sich weitere Jahre hin. 1954 ergab sich dann die Möglichkeit, den ehemaligen Gasthof „Zum Kreuz“ am Marktplatz 10 für 78 000 DM zu erwerben. Der Beschluss war in der Generalversammlung vom 12. Mai 1954 gefasst worden, und aus den Reihen der Mitglieder der Generalversammlung zeigte sich, dass dieses Problem nicht nur die Bankverwaltung, sondern auch viele Mitglieder und Kunden der Bank bewegt hatte. Es wurde einstimmig beschlossen, das Hotel anzukaufen, auch wenn bei so manchem Kunden Zweifel laut wurden, ob die Bank dieses Unternehmen auch verkraften würde, da sich die Baukosten für den geplanten Bankneubau laut Kostenvoranschlag auf 432 000 DM belaufen sollten.

Alle Bedenken zerstreut

In der Generalversammlung vom 13. Juli 1955 wurden alle Bedenken vom Vorstandsmitglied Wilhelm Lude zerstreut, indem er die Zusage machte, dass es keine Schmälerungen in der Kreditvergabe geben werde. Die Generalversammlung genehmigte bei einer Gegenstimme den Neubau eines Bankgebäudes am Marktplatz. Mit der Planung und Gestaltung des neuen Bankgebäudes waren die Architekten Max Pfitzer und Richard Kandel beauftragt. Rasch schritt der Bau voran und ab 13. Oktober 1956 wurden die Bankgeschäfte im neuen Bau am Marktplatz aufgenommen. Die Banker waren davon ausgegangen, dass das Werk gelungen war und das Gebäude zur Verschönerung Ehingens beiträgt.

60 Jahre später folgte dann der Umzug in das neue Gebäude in der Pfisterstraße – von manchen Ehingern liebevoll „Ehinger Börse“ genannt.

Das damals neue Volksbank- Gebäude hatte übrigens lange Zeit einen alles andere als attraktiven Nachbarn. Das Gebäude Marktplatz 9, in Ehingen als Lebhart’sches Haus bekannt, wird 1639 mit Martin Paur als Gaststätte zum „Guldin Greiffen“ erwähnt. 1763 wird es letztmals mit Niklas Monstein genannt. 1938 findet sich im Adressbuch immer noch Stefan Lebhart als Metzger aufgeführt. Ida Feger hatte dort ihr Büro, unten, links vom Eingang. Ausgang der 1970er Jahre wurde es abgebrochen und der Platz war für wenige Jahre Parkplatz und Stand für Ostendorps Imbiss Bude. Um 1983 ist die Fläche so bebaut worden, wie sie heute ist.