Umwelt Die Öko-Nische am Wegkreuz

Ehingen / Hilde Nittinger

Gut für Bussarde oder Weberknechte: Feldkapellen und -kreuze bieten zu ihrer eigentlichen religiösen Funktion und dem landschaftlichen Reiz oft auch Lebensraum für Tiere und Pflanzen.

Der Kulturlandschaft um Ehingen fehlt es nicht an Wegkreuzen und Feldkapellen. Abgesehen von ihrer primären religiösen Funktion und ihrem landschaftlichen Reiz sind sie ökologisch betrachtet ein bedeutsamer Lebensraum für Tiere und Pflanzen.

So sind die Kreuzarme eines Feldkreuzes für Bussarde eine willkommene Ruhewarte in der Feldflur. Die weißen Schlieren des Geschmeißes auf einem dunklen Steinsockel bezeugen die Inanspruchnahme. Abhilfe schafft man sich leicht mit einer professionellen Greifvogelsitzstange in der Nähe. Einen originellen Platz für ihre tönnenförmigen, aus Lehm fabrizierten Waben hat die Orientalische Mörtelwespe in der Kinnbeuge des Heilands an einem Kruzifix bei Pfraunstetten gefunden.

Ein stabiles Mikroklima

Viele Wegkapellen, wie sie in der frommen Zeit um 1880 in einfachster Bauweise entstanden sind, haben auch im Hochsommer ein relativ stabiles Mikroklima und sind feuchter und kühler als die besonnte Umgebung. Bestimmte Weberknechte, denen das Gemäuer höhlenähnliche Bedingungen bietet, finden sich zum Überwintern fast immer ein. Auch die Spaltenkreuzspinne ist hier zuhause, sie führt in Spalten und Ritzen ein verborgenes, nächtliches Leben und hat zwischen Mauerwerk und Türsturzbalken solcher Kapellchen einen idealen Ersatzlebensraum.

Ein ganz anderer Biotop sind die steinernen Sockel der eisernen Kreuze. Sind sie aus Tuffgestein oder ähnlichem Material wie beispielsweise verbackener Nagelfluh und haben immer Poren und Löcher. Tiere, die es steinig, warm und trocken mögen, lassen sich in den Löchern und Hohlräumen nieder, so auch eine besondere Wolfsspinne. Diese Art ist ganz schwarz, nur je ein Glied ihrer beiden Kiefertaster ist strahlend weiß bepelzt. Die meisten Kalksteinsockel haben eine glatte Oberfläche und sind von Krustenflechten übersät. Für gewöhnlich sind es nur graue, oft kreisrunde Gebilde, doch es gibt auch gelbe oder bäunliche darunter. Richtig farbenprächtig sind ihre schüsselförmigen Vermehrungsorgane. Flechten sind Lebenskünstler, denn sie wachsen, wo sonst nichts mehr wächst. Diese Fähigkeit verdanken sie einigen Besonderheiten, so können sie beispielsweise ihre Lebensfunktionen einfach einstellen, wenn im Winter die Sockel eisigkalt, im Sommer trockenheiß und zwischendurch regennaß sind. Krustenflechten finden am Kreuz einen bedeutsamen sekundären Lebensraum.

Wird ein Wegkreuz mit der Zeit zu stark von Strauchwerk beschattet, dann verdrängen Moose die lichtliebenden Flechten. Verbreitet sind als Sockel statt der behauenen Werksteine auch einfache aufgeschichtete vermörtelte Kalksteine, seien es Lesesteine vom Acker, Großkiesel aus der Donau oder der Kiesgrube oder gar aparte zuckerkörnige Lochsteine von der Alb. Solche Sockel sind mit ihren humusreichen Fugen und Spalten wie geschaffen für wärmeliebende Felspflanzen. Hungerblümchen und der thymianartige Steinquendel wachsen hier zusammen mit Mauerraute und anderen Arten der Kalkfelsflora.

Die Dachwurz und das Unwetter

Ein liebenswertes Gewächs ist die Dachwurz. Sie kommt selten von alleine, nach alter Sitte wird sie mit einem Batzen Lehm in einer Höhlung verankert, denn auf diese Weise kam vor langer Zeit die Dachwurz aufs Dach oder aufs Hoftor. Offiziell glaubt ja niemand mehr, dass die Dachwurz vor Unwettern schütze, aber Schaden bringe sie auch keinen ... Als sukkulente und lichthungrige Pflanze hat sie auf dem Kreuzsockel einen idealen Standort.

Verbreitet haben soll den Aberglauben um die Dachwurz übrigens kein Geringerer als Kaiser Karl der Große, der aber trotzdem nicht als alter Heide, sondern als Förderer des christlichen Glaubens in die Geschichte eingegangen ist.