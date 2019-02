Brauch Die Obermarchtaler Fasnet ist eröffnet

Obermarchtal / MARIA BLOCHING

Die Spannung unter den Obermarchtaler Narren war groß: Wie würde sich wohl Bürgermeister Martin Krämer mitten unter einer bunten Schar ausgelassener Narren zurecht finden? Sehr schnell zeigte sich, dass dieser keine Probleme hatte, die gute Laune dieser freien oberschwäbischen Narrenzunft aufzunehmen und in das nächtliche Treiben aller närrischen Gesellen einzutauchen. So passte sein Zunftrathäs mit grüner Weste, rotem Jacket samt Talar und Hut wie angegossen: „Wir haben schließlich vorher genau Maß genommen“, sagte der stellvertretende Zunftmeister Patrick Schnitzer, der selbst an diesem Abend von Elmar Herter und Jasmin Wassner von der VFON mit der bronzenen Ehrennadel ausgezeichnet wurde.

Eigentlich sollte Krämer nun am kommenden Sonntag zum ersten Mal beim Ringtreffen in Bad Buchau derart ausgestattet die Obermarchtaler Narrenzunft anführen, doch so lange wollte der Schultes gar nicht warten und reihte sich spontan in die Gilde der Narrenräte beim Nachtumzug ein. Zuvor hatte er schon die Narrenmesse im Münster besucht, bei der kein freier Platz mehr auszumachen war.

Pfarrer Gianfranco Loi unterhielt das verkleidete Narrenvolk mit launigen Reimereien zum Thema „Licht“ und verteilte kleine Kerzenanhänger. Er selbst wurde anlässlich seines 40. Geburtstages mit einer kleinen Schlossgeist-Puppe beschenkt. Der Narrenchor umrahmte diese besondere Messe stimmungsvoll.

Mit vereinten Kräften wurde der Narrenbaum unter der musikalischen Begleitung der Lombakapell aus Großengstingen aufgestellt, während der Narrensamen eine kleinere Ausgabe vor dem Kindergarten nun sein Eigen nennen kann. Gestärkt mit Kutteln und Gröscht machten sich Zunftmeister und Narren mit Fackeln ausgestattet im Klostergarten vereint auf die Suche nach dem Schlossgeist. Unter Böllerschüssen und Feuerwerk, Fanfaren, Trommelwirbeln, Betschenklatschern und Hexengeheul konnte schließlich dessen Gefangennahme durch Turmfratzen, Hexen und Fledermäusen frohgemut verkündet werden. An Ketten führten sie ihn zum Rathaus, dort verkündete Zunftmeister Florian Siegle das offizielle Ende des boshaften Treibens. „Wir werden dem Schlossgeist nun Einhalt gebieten. Jetzt haben die Narren bis Aschermittwoch das Sagen“.

Rathausschlüssel herausgerückt

Für Bürgermeister Martin Krämer höchst erfreulich. Ohne Zögern rückte er den Rathausschlüssel heraus. „Untersucht die Schandtaten des Schlossgeistes auf das Genaueste und geht gewissenhaft vor. Danach findet ein gerechtes Urteil“, forderte er auf und wünschte der „Meister-Narretei a glückseliga Fasnet“. Bis zum Rosenmontag hat der Schlossgeist nun Bewährungszeit, dann sollen alle seine Schandtaten vergolten werden. „Um diesen Beschluss vor aller Augen zu bezeugen, stehen wir heute hier“, sagte Florian Siegle.

Die Obermarchtaler Fasnet erfuhr einen äußerst stimmungsvollen und gelungenen Auftakt, der schließlich in einem bunten närrischen Treiben beim Nachtumzug durch die Straßen gipfelte. 28 Gruppen und Musikkapellen sorgten mit ihrer Ausgelassenheit und ihren Stimmungsliedern für beste Laune unter den Zuschauern, die im Anschluss in Besenwirtschaften, Discozelt, Gaststätten und Turnhallen gemeinsam bis weit in die Nacht hinein Fasnet feierten.