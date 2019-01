Gebäude Die Leichenhalle wird saniert

Hausen am Bussen / swp

Der Gemeinderat in Hausen am Bussen hat sich in seiner jüngsten Sitzung ein Bild von der schadhaften Holzdecke der Leichenhalle gemacht. Wie Bürgermeister Hans Rieger berichtet, hatte sich das Gremium bereits im Herbst 2016 zur Besichtigung der Leichenhalle getroffen. Damals wurde beschlossen, dass zunächst das undichte Dach der Halle repariert und die schadhafte Holzdecke zu einem späteren Zeitpunkt erneuert wird. Bereits im Haushaltsplan 2017 waren Mittel hierfür bereitgestellt worden, jedoch noch nicht abgerufen.

Die Firma Diehr aus Munderkingen, die aktuell im Rathaus das Archiv und das Sekretariat saniert, könnte die Arbeiten in der Leichenhalle zu den gleichen Konditionen miterledigen. Deshalb hat der Gemeinderat beschlossen, dass die Firma Diehr die schadhafte Holzdecke in der Leichenhalle entfernt, eine neue Decke einbaut sowie die gesamte Halle streicht. Außerdem sollen Deckenstrahler installiert werden. Das Verbandsbauamt geht von etwa 4000 Euro Gesamtkosten aus. Diese Mittel stehen im Etat bereit.

Tonne braucht zu viel Platz

Am Standort beim Regenüberlaufbecken in Hausen sollen weiter drei Container bleiben, hat der Gemeinderat zudem entschieden. Ebenso hat sich das Gremium dafür ausgesprochen, den Gelben Sack beizubehalten, berichtet Bürgermeister Hans Rieger. Er habe sich bewährt hat, eine Gelbe Tonne würde Platzprobleme mit sich bringen, hieß es.