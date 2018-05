Musik Die Klassiker aus alten Tagen begeistern

Ingeborg Burkhardt

Klaus Tress, der an der Fabrikstraße, der Adolffstraße in Ehingen, aufgewachsen ist und die Band „The Wishmen“ seit Jahrzehnten bei deren Auftritten begleitet, stand am Montag im Lichtspielhaus in Riedlingen an der Kasse. Er kannte fast jeden, der zum inzwischen fünften Jahreskonzert der Kultband „The Wishmen“ und diesmal auch mit der Gruppe „Time Square“ kamen. Die große Mehrheit der 350 Besucher waren Altbekannte aus den Zeiten am Gymnasium in Ehingen, in das auch die Munderkinger gegangen waren. So war man fast unter sich, man hätte meinen können, es sei ein großes Familienfest, bei dem die einstige Schulband auftritt, die wenige Jahre später weit über die Region hinaus die Hallen füllen sollte.

Mit begeistertem Applaus bedankten sich die Zuhörer bei ihren Musikern wie Fritz Weber und Albe Mayer im umgebauten Kinsosaal für die Interpretation der heißen Rhythmen aus den 1960er bis 1980er Jahren. Manche zog es auf die freigeräumte Tanzfläche.

Den Profimusikern und ihren Freunden ging es jedoch auch um die Erinnerungen an die „wilden Jahre“, um Gespräche in den Pausen. Denn es waren auch ehemalige Bandmitglieder da, die aus beruflichen Gründen aufgeben mussten oder wie Fritz Webers Bruder Peter die Stilrichtung gewechselt haben. Pit Weber, wie ihn die Freunde nennen, stieg zur Jazzband 47 um.

Albe Mayer, der einst wie sein Bruder „Capo“ bei Pepe Lienhard im Orchester gespielt hatte, sei dann zu anderen Bands gewechselt und zudem Musiklehrer in Tübingen, erzählte Peter Geiss aus Ehingen. Er kommt von der anderen Ehinger Band, die in den 1960er Jahren entstanden war: den „Sonny Boys“. Während die „Wishmen“ sonntagnachmittags in der „Rose“ in Berg gespielt hatten, waren die „Sonny Boys“ im Gasthof „Adler“ in Ehingen daheim und spielten dort in unterschiedlicher Besetzung samstags zum Tanz.

Geiss wusste auch, dass am Montagabend ein weiteres Revival-Konzert in der Ertinger Gemeindehalle lief – mit der ebenfalls legendären Gruppe „Black Sunday“. Eine Stunde nach Mitternacht verabschiedeten sich die „Wishmen“ mit dem Klassiker „music was my first love“ bis zum nächsten Jahr. Dann trifft man sich wieder.