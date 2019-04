Zwei Monate hat die Friedensglocke auf dem Turm der Allemndinger Pfarrkirche die Viertelstunde nicht geschlagen.

Rund zwei Monate hat die Friedensglocke auf dem Turm der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Allmendingen die Viertelstunde nicht mehr geschlagen. Doch nun schlägt sie wieder. Jürgen Wöhrle von der Fachfirma Hörtz hat gestern Morgen im Beisein von Pfarrer Martin Jochen Wittschorek und Diakon Roman Fröhlich den neuen Glockenhammer, mit einem Gewicht von rund 35 Kilo auf dem Kirchturm im Glockenstuhl montiert. „Nach 70 Jahren musste die Drehachse am Glockenhammer erneuert werden“, sagte Pfarrer Wittschorek über den Hintergrund der Reparaturarbeiten.

Seit 1950 im Dienst

Vier Glocken hängen im Turm der Kirche und versehen seit der Glockenweihe im Jahr 1950 ihren Dienst. Die Vorgängerglocken waren während des Zweiten Weltkriegs beschlagnahmt und zur Herstellung von Kriegsmunition eingeschmolzen worden. „Eigentlich sollte die Glocke schon früher wieder die Viertelstunde schlagen. Aber ein Großauftrag und eine Krankheit von unserem Schmied hat eine Verzögerung verursacht“, sagte Jürgen Wöhrle gestern. „Schweigen werden die Glocken allerdings nochmals, nämlich an Gründonnerstag und Karfreitag“. Was jedoch nicht heißt, dass die Kirchenglocken nicht läuten. „Denn man unterscheidet zwischen schlagen und läuten. „Beim Schlagen bleiben die Glocken starr, während beim Läuten die Glocken in Bewegung gesetzt werden“, erläuterte Pfarrer Wittschorek. Früher wurde der Tag durch das Betläuten (Gebetsläuten) bestimmt und die Arbeitszeit war an diesen Glockenschlag am Morgen und am Abend angepasst.

Der Ruf zum Gebet

Das Betläuten ruft die Katholiken zum Angelusgebet auf. Dies gilt für manche Christen auch heute noch. So wurde in Hausen ob Allmendingen auf Wunsch eines Hauseners das Betläuten morgens um eine halbe Stunde auf 5.30 Uhr vorverlegt. Denn sein Arbeitstag im Stall beginnt und endet mit dem Schlag der Glocke, wie Pfarrer Wittschorek zu erzählen wußte. Auch in Hausen wurde von Jürgen Wöhrle gestern der Glockenhammer erneuert.

