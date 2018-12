Engagement Die Gläubigen, die an Neujahr zum Besen greifen

Ehingen / Stefan Bentele

Die Ahmadiyya-Muslim-Jamaat-Gemeinde kehrt am Neujahrsmorgen den Marktplatz, aus Liebe zum Land, zu Mitmenschen – und zu Gott.

Der Jahreswechsel hat sich in den vergangenen Tagen akustisch wie optisch bereits angekündigt. Ungeduldige haben die ersten Böller geworfen und krachen lassen – oder so manche Rakete in den Nachthimmel aufsteigen lassen. Über Schönheit und Notwendigkeit dieses Brauchs lässt sich ausgiebig streiten. Über die Überbleibsel, die dabei entstehen, nicht. Müll ist schließlich Müll, auch am Neujahrsmorgen. Und Abfall gehört in Deutschland bekanntlich fachgerecht entsorgt.

Doch es gibt auch jene, die am Neujahrsmorgen den Müll und Dreck der zurückliegenden Stunden wegräumen. Freiwillig, ohne Entlohnung einzufordern oder gar den Müll verursacht zu haben. Und das seit Jahren.

Mehmood Ahmad aus Ehingen etwa. Mit seinen drei Söhnen und zehn weiteren Mitgliedern der Ahmadiyya-Muslim-Jamaat-Gemeinde kommt er auf den Ehinger Marktplatz, bekommt von den drei Mitarbeitern des städtischen Bauhofs Besen und Mülltonne – und beginnt, abgebrannte Böller und Raketen, Sektflaschen, Trinkbecher und anderen Müll auf dem Platz und um die Lindenhalle herum zusammenzukehren. „Wir machen es gerne“, sagt der 52-Jährige, der ansonsten als Kranfahrer auf Baustellen in Ehingen und Umgebung arbeitet. Er rechnet mit 14 Teilnehmern an der Aktion in Ehingen.

Die gläubigen Muslime der Religionsgemeinschaft machen das schon seit Jahrzehnten. „In fast allen Gemeinden“, sagt Mansoor Ghuman, der Imam der Gemeinde, der von Pfullingen bei Reutlingen aus die 150 Ulmer und Ehinger Gläubigen betreut. Die Motivation für die Putzaktion leitet sich aus ihrem Glauben ab. Die Männer ordnen ihr Tun als Dienst an Gott und damit letztlich am Menschen ein. Die Rechte Gottes seien nur gewahrt, sofern die Rechte der Menschen berücksichtigt seien, sagt der 26-jährige Ghuman.

Die Glaubensgemeinschaft, 1898 in Indien von Madhrat Mirza Ghulam Ahmad gegründet, werde im muslimischen Pakistan verfolgt, erklärt der Imam. „Wir sind dankbar, dass wir hier aufgenommen wurden.“ Mit der Aktion wolle man diese Dankbarkeit zum Ausdruck bringen, zeigen, dass man keine Last darstelle. Und letztlich sei es auch ein Symbol ihrer Integration in die Gesellschaft. Die Liebe zum Land, in dem man lebe, sei ein Teil des Glaubens.

„Meistens sind die Städte sehr kooperativ“, sagt Zahid Mahmood, Präsident der Gemeinde, darüber, wie die Aktion in den Kommunen ankommt. In ganz Deutschland gibt es etwa 250 solcher Glaubensgemeinschaften, überall greifen die Männer am Neujahrsmorgen zum Besen und zur Mülltonne, meistens in Kooperation mit den Mitarbeitern der Bauhöfe. Wie in jedem Jahr werden sich alle Teilnehmer auch am Morgen des 1. Januar zum Morgengebet treffen – noch vor Sonnenaufgang. Nach dem gemeinsamen Frühstück im Anschluss startet die Aktion, ausschließlich für Männer. „Die Frauen sollen es einfach haben“, sagt der Imam. „Von uns sind da alle dabei, das ist eine Selbstverständlichkeit“, sagt Präsident Mahmood Ahmad.

„Die Menschen sind, wie sie sind“, antwortet der Imam auf die Frage, was ihnen angesichts der Müllberge und Hinterlassenschaften der feiernden Menge so früh am Morgen durch den Kopf geht. „Sie fügen ja niemandem Schaden zu.“ Und selbst brennen die Männer kein Feuerwerk ab, böllern nicht, zünden keine Raketen. „Ich will kein Geld verbrennen“, sagt der Imam und lacht. Mehmood Ahmad und Zahid Mahmood stimmen zu. Die drei spenden das Geld lieber. „Aber das muss jeder für sich entscheiden“, sagt Mahmood.