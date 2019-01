Tourismus Die Gästekarte für die Schwäbische Alb nimmt Fahrt auf

Region / Bernhard Raidt

Eine Machbarkeitsstudie sendet positive Signale für eine Gästekarte Schwäbische Alb.

Die geplante Gästekarte für die Schwäbische Alb nimmt Fahrt auf. Die Machbarkeitsstudie zur Karte zeige ein klares positives Signal, berichtet Louis Schumann, Geschäftsführer des Schwäbische-Alb-Tourismusverbandes. Die Mehrheit der befragten Hotels und anderer Leistungsträger sei für die Karte. Es haben sich auch schon Betriebe aus der Region für das Konzept angemeldet. So sind etwa das Hotel Adler und das Hotel am Sternplatz in Ehingen bereits auf der Webseite der Gästekarte aufgeführt, außerdem „Köhlers Krone“ in Dächingen und das Konzept-Hotel HGS3 in Schelklingen. Aus Laichingen steht das Hotel Post in der Liste und aus Blaubeuren das Hotel-Restaurant Ochsen. Mit der Berg-Brauerei ist auch ein so genannter Leistungsträger aus der Region mit an Bord: Mit der Gästekarte erhalten Besucher eine kostenlose Brauereiführung.

Doch entschieden wird über die Einführung der Gästekarte erst Mitte des Jahres, starten soll sie dann Anfang 2020. „Die Herausforderung ist, dass wir sehr viele Partner brauchen, damit es funktioniert“, sagt der Tourismusverbands-Geschäftsführer. Denn die beteiligten Übernachtungsbetriebe bezahlen gemeinsam über eine Umlage die Leistungen der Karte. Für den Übernachtungsgast selbst ist die Karte kostenlos.

Züge kostenlos nutzen

Aber ein Besucher hat eine Menge Vorteile von der Karte, die für ihn einen Urlaub auf der Schwäbische Alb um einiges attraktiver macht. So soll die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs kostenlos sein. Ein Tourist, der in Ehingen oder Schelklingen übernachtet, kann so per Zug kostenlos zum Blautopf und zum Urgeschichtlichen Museum nach Blaubeuren oder nach Ulm fahren. Oder mit der Schwäbischen-Alb-Bahn hoch zum ehemaligen Truppenübungsplatz nach Münsingen pendeln und dort die außergewöhnliche Landschaft genießen. Der freie Eintritt in Museen, Thermen, Burgen, Höhlen und Schlösser oder andere touristisch bedeutende Orte soll ebenfalls in der Gästekarte enthalten sein.

Erhalten werden die Karte aber nur Übernachtungsgäste, und zwar gleich beim Einchecken in das Hotel. Tagestouristen und andere Besucher der Region sollen die Karte nicht bekommen – sie soll also auch nicht an den Touristeninformationen vorrätig sein. Denn die Gästekarte hat vor allem ein wichtiges Ziel: Sie soll die Zahl der Übernachtungen in der Region steigern – und einen Anreiz bieten, doch ein paar Tage auf der Alb zu verweilen.

Partner gesucht

„Wir sammeln gerade immer noch Partner, die mitmachen“, sagt Louis Schumann. Die ersten Verträge seien schon unterschrieben. Politischen Rückenwind hat die Gästekarte: „Wir unterstützen das natürlich. Das ist eine echte Chance“, sagte Wolfgang Koller, Leiter des Fachdiensts Ländlicher Raum und Kreisentwicklung des Alb-Donau-Kreises, im November (wir berichteten). Auch die Kreisräte des Alb-Donau-Kreises waren von den Informationen über die Gästekarte sehr angetan. Vor kurzem haben sich die Bundestagsabgeordneten und Tourismusexperten Thomas Bareiß und Michael Donth für die Einführung der Gästekarte ausgesprochen. „Die Erfahrungen aus anderen Regionen zeigen, dass eine solche Karte die Übernachtungszahlen steigen lassen“, sagen sie in einer gemeinsamen Erklärung.

An der Machbarkeitsstudie über die Gästekarte haben sich außer dem Schwäbische-Alb-Tourismusverband auch der Hotel- und Gaststättenverband und die Industrie- und Handelskammern auf der Schwäbischen Alb beteiligt. Fazit der Studie: Eine Einführung der Karte ist sinnvoll und hilft, Übernachtungszahlen zu steigern.

