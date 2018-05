Freizeit Die fleißigen Turnenfrauen von Rißtissen

Rißtissen / re

Die „Jungen“ haben den 50. Geburtstag längst überschritten, die meisten der Turnerinnen sind aber um die 70 oder darüber – Anna Linder und Emma Gantert zählen 84 Jahre. Was man den beiden Seniorinnen, die in ihrem Turndress immer noch eine gute Figur machen, nicht ansieht.

Der Zusammenhalt zeichnet die Gymnastikgruppe des TSV Rißtissen aus. „Da muss schon was Wichtiges dazwischenkommen, um bei unserer Turnstunde am Freitag zu fehlen“, lautet der Tenor der Frauen. Das liegt wohl auch an Roswitha Oesterle. Die Erbacherin ist seit der Gründung vor 45 Jahren die Übungsleiterin der Gymnastikgruppe. Von Anfang dabei sind Emma Gantert, Pia Rieger, Marianne Gabel, Hildegard Roggenstein, Toni Wink, Monika Wösthoff, Marianne Baiker und Rosmarie Glöggler. Alle anderen Damen turnen schon seit 20 Jahren oder weit mehr in der „Freitagsgymnastik“.

Gegenseitig viel Lob

Die Leiterin ist mit dem „Probenbesuch“ mehr als zufrieden. Die fleißigsten Turnerinnen erhalten stets bei der Weihnachtsfeier Präsente. „Das ist eine richtig vorbildliche Gruppe. Und immer hoch motiviert.“ Die Frauen geben das Lob zurück: „Unsere Roswitha ist Gold wert. Die Turnstunden sind immer sehr abwechslungsreich, vom Breitensport bis zum Tanzen. Und Langweile haben wir nie.“ Außer auf den sportlichen Aspekt nach dem Motto „Wer rastet, der rostet“ setzt die Freitagsgymnastik auf die gesellige Note: Nach dem Turnen folgt meistens die Einkehr. Die Gruppe unternimmt Wanderungen, Ausflüge, feiert Geburtstage oder andere Feste.

Die erste Turnstunde fand am Freitag, 6. April 1973 statt. Nach Genehmigung von Bürgermeister Ernst Hinderhofer und Schulleiter Franz Wilhelm durfte die neu gegründete Frauengymnastik immer freitags von 20 Uhr an eine Stunde die Römerhalle nutzen.