Gemeinderat Die Finanzen sind solide

Unterstadion / Dietmar Burgmaier

Der Gemeinderat Unterstadion hat am Montagabend den Haushalt 2019 verabschiedet. Dieser hat ein Volumen von 2,33 Millionen Euro, das sind 44 000 Euro mehr als im vergangenen Jahr. Im Verwaltungshaushalt sind 1,62 Millionen Euro eingeplant, im Vermögenshaushalt 706 000 Euro. Die Netto-Investitionsrate beträgt 86 000 Euro.

Der Geschäftsführer der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen, Markus Mussotter, sprach in diesem Zusammenhang von einer soliden Situation. Die Abwasser- und Wassergebühren bleiben unverändert. Die Erweiterung des Gemeindezentrums schlägt bei einer Restfinanzierung mit 245 000 Euro zu Buche, die Erschließung des Baugebiets Stützenäcker III mit 40 000 Euro. In den Breitbandausbau werden 43 000 Euro investiert; die Anlage eines Mehrfachurnengrabes kostet rund 10 000 Euro. Die Grundschulumlage beträgt 35 000 Euro; der Straßenentwässerungs-Kostenanteil liegt bei 24 000 Euro.

Der maximale Schuldenstand war beim Jahreswechsel 204 000 Euro; dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 268 Euro. Dieses Jahr werden voraussichtlich keine neuen Darlehen aufgenommen; die Schulden sollen auf 160 000 Euro zurückgehen. Allerdings werden den Rücklagen 257 000 Euro entnommen.

Den Zuschlag für den Einzug einer Glasfaserleitung in ein vorhandenes Lehrrohrnetz im südlichen Bereich der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen erhielt die Firma alb-electric Huber aus Biberach für 196 000 Euro brutto. Das teuerste Angebot für dieses Backbone-Netz lag bei 280 000 Euro. Die Maßnahme wird mit 77 000 Euro bezuschusst. Sie soll gleich beginnen und bis zur Jahresmitte abgeschlossen sein. Die Kosten für dieses Vorhaben werden zwar der Gemeinde Unterstadion zugeordnet, jedoch werden die einzelnen Kommunen je nach Länge der Leitung zur Kasse gebeten. Im Einzelnen sind dies Munderkingen, Emerkingen, Hausen am Bussen, Grundsheim, Oberstadion, Unterstadion und Unterwachingen. Der Kostenvoranschlag mit 40 0000 Euro einschließlich der Kosten für das Ingenieur-Honorar und für 16 Kabelschächte von 60 000 Euro wurde weit unterschritten. Deshalb hielt Bürgermeister Uwe Handgrätinger die Submission für ein „sehr gutes Ergebnis“.

Arbeiten fürs Gemeindezentrum

Vergeben wurden in der Sitzung verschiedene Arbeiten für die Erweiterung des Gemeindezentrums. Der Trockenbau geht für 62 000 Euro an die Firma Griebel & Pfetsch. Den Estrich zieht die Firma Bozic für 13 000 Euro ein. Das Parkett im kleinen Saal verlegt das Unternehmen Schmid für 12 000 Euro, den Bodenbelag im Foyer und WC die Firma TTA für 14 000 Euro, die Fliesen auf dem Boden ohne Foyer und WC das Unternehmen Bauer für 27 000 Euro. Erwogen wurde der Austausch der Fenster im bestehenden Gemeindezentrum für mehr als 30 000 Euro, einschließlich der Beschattung im Rathaus. Darüber soll der Gemeinderat in einer folgenden Sitzung befinden.

Die Feuerwehr bekommt zehn C-Druckschläuche, zehn Helmlampen, einen Schutzstecker, ein langes Hydranten-Standrohr sowie ein Gaswarngerät. Diese Geräte kosten 2100 Euro.

Der Gemeinderat stimmte der Annahme von zwei Spenden in Höhe von insgesamt 1200 Euro für die Feuerwehr zu. Der Bürgermeister gab bekannt, dass die Gemeinde Unterstadion das 2,3-Fache des eigenen Energieverbrauchs ins Netz durch Biomasse und Photovoltaik einspeist. Für die digitale Archivierung gibt die Gemeinde 225 Euro aus. Der Schultes sprach sich für die Beibehaltung des Gelben Sacks aus. Die Wärmekosten im Rathaus belaufen sich auf 2100 Euro pro Jahr.