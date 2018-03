Munderkingen Die Einzigartigkeit der Altstadt erhalten

Munderkingen / Ingeborg Burkhardt

Das Bild des Stadtkerns soll sich nicht verändern. Deshalb hat die Stadt die 47 Jahre alte Ortsbausatzung überarbeitet.

Zehn DIN A4-Seiten hatte die Ortsbausatzung, die in den 1970er Jahren unter Bürgermeister Albert Rist aufgestellt wurde. Jetzt informierten Bürgermeister Dr. Michael Lohner und Verbandsbaumeister Roland Kuch im Rathaussaal 50 Bürger darüber, was auf den nun 24 Seiten der auf heutige Anforderungen zugeschnittenen Neufassung steht, die der Gemeinderat kürzlich beschlossen hat. Hauseigentümer, die künftig im Bereich der Altstadt „etwas machen wollen“, müssten, bevor sie in die Planung gehen, das Bauamt informieren. „Wir beraten sie dann, was machbar ist“, sagte Kuch.

Mit Lichtbildern dokumentierten der Verbandsbaumeister und Lohner, dass auch nach Fassaden-Restaurierungen das Bild der Altstadt mit seinen steilen Giebeldächern „in seiner Einzigartigkeit“ erhalten bleiben könne. Das solle von öffentlichen Flächen aus gesehen auch so bleiben, betonte der Bürgermeister, der sich am meisten über die in der Kirchgasse in Reihe stehenden Fachwerkhäuser mit ihren Auskragungen freut.

In der Satzung ist die Altstadt in zwei Bereiche unterteilt. Strenge Maßstäbe werden in der Zone zwischen dem Angerweg, dem Obertorplatz bis zur Donau und in der Vorstadt angelegt. In dem vor der einstigen Stadtmauer in unterschiedlichen Bauformen gewachsenen Bereich sind die Richtlinien etwas lockerer. Was das bedeutet, wurde am Abend ebenfalls klar: Ein Flachdachbau mit Holzverkleidung an der Ecke Bleicherstraße sei nicht zugelassen worden, erfuhr Marktstraßenanlieger Hans Miehle auf Anfrage. Die lockerere Auslegung der Richtlinien beziehe sich eher auf die zulässige Dachneigung, erklärte Kuch.

In der historischen Innenstadt-Zone bleibt es bei steilen Dächern mit Neigungen zwischen 45 und 55 Grad. An von öffentlichen Flächen nicht einsehbaren Bereichen wie in Hinterhöfen oder an den Rückseiten von Gebäuden sind Schleppgauben, Balkone oder Satellitenschüsseln nach Absprache denkbar. „Wir versuchen immer, mit dem Landratsamt und dem Denkmalamt einen Kompromiss zu finden, wie etwa bei den Balkonen im Innenhof des ehemaligen St. Anna-Klosters“, sagte Lohner. Er halte es auch für möglich, dass auf der öffentlich sichtbaren Hausseite Balkone ähnlich dem an der Ecke des Volksbank-Gebäudes genehmigungsfähig sein könnten. Hans Miehle und Zuhörer Hubert Rupp gefiel es, dass der Bürgermeister hinzufügte: „Wir wollen ja auch in der Innenstadt attraktive Wohnungen für junge und ältere Menschen mit Gehbehinderung schaffen.“

Genau festgeschrieben sind in der Satzung künftig auch die Größe und Gestaltung von festen und mobilen Werbeanlagen und -trägern, die Art des Sonnenschutzes, die Installation von Solar- und Photovoltaikanlagen sowie vieles mehr.

Satzung steht zur Verfügung

Wer sich informieren möchte, findet den Satzungstext ebenso wie die Anmeldeformulare für Sanierungsmaßnahmen im Altstadtbereich auf der Homepage der Stadt Munderkingen zum Herunterladen. Anregungen zur neuen Ortsbausatzung können noch bis Donnerstag, 20. April, im Rathaus oder im Bauamt vorgebracht werden, informierte Kuch. Danach werde das Dokument mit der Unterschrift des Bürgermeisters rechtskräftig.

In der anschließenden kurzen Diskussionsrunde wurden die mobilen Werbeträger auf Gehsteigen und die „Raserei“ im verkehrsberuhigten Bereich der Innenstadt angesprochen. Hans Miehle schlug am Ende vor, dass die Stadtverwaltung zugezogene Hauseigentümer anschreiben und auf die neue Satzung hinweisen solle.