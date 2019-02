Brauch Die Bürgeles-Hexa eröffnen in Kirchen die Fasnet

Kirchen / RENATE EMMENLAUER

Die Bürgeles-Hexa haben in Kirchen die fünfte Jahreszeit ausgegraben. Trotz Nieselregens waren am Freitagabend viele Bürger mit von der Partie. Mächtig angefeuert vom Publikum, brachten einige muskelbepackte Hexen den Narrenbaum als ihr Statussymbol flugs in die Senkrechte. Aber siehe da, die Hex, die sonst ganz oben thront, fehlte. Ein noch verhülltes Kunstwerk daneben entfachte die Neugier. Weg das Tuch und das Geheimnis war gelüftet – eine stattliche Bürgeles-Hex aus Strohballen kam zum Vorschein. Zunftmeister Joe Betz schwärmte: „I ruf Euch zua mit lautem Wort, mached Chilichheim zom Fasnetsort, kommed äll mit ganzer Macht, ab sofort isch Fasenacht“.

Nach vollbrachter Tat marschierten Bürgeles-Hexa, Musikanten und Bürgerschar zum Rathaus, wo Joe Betz mit strengen Worten ankündigte: „Der Ortsvorsteher soll abdanka. Alfred komm’ ra, beug Dich der Gewalt. Mir hend koi Zeit, es isch au kalt. Du hosch koi Wahl.“ Als Amtmann Alfred Schrode dann vor die Schwelle trat, war die Oberhexe um kein Wort verlegen und hatte schon einen Wunsch parat. So fehle ein Vereinsheim für die Bürgeles-Hexa, zentral im Ort, das wär eine feine Sache. „In der Fasnet nemmed mir ganz oifach s’Rothaus ond dia Molke in Besitz“, sinnierte Joe Betz und ließ sich gleich die Schlüssel geben.

Nach dem Verlesen der Narrengesetze bekam der Bobbeles- und Brauchtumsverein Kirchen n.V. (BBTV), ein Grüppchen aus Fasnetsfreunden, seines Zeichen die Leibgarde vom Schultes, sein Fett gehörig weg. Der Zunftmeister forderte vom „BBTV“ Loyalität und Gehorsam in Wort und Tat. Als erste Aufgabe orderte der Hexenchef an: „Passet mir sche auf den Alfred auf. Ond dia Sprechstonda em Amt send bis Aschermittwoch gekenzelt.“ Was die Leibgarde auch gleich vollzog und den Abend über mit dem Ortsvorsteher im Rathaussaal in geselliger Manier verbrachte.

Derweil eilten die Bürgeles-Hexa allesamt Besen schwingend zur Festhalle, wo sie ihren achten Brauchtumsabend mit 50 Zünften, zahlreichen weiteren Fasnetsfreunden und einem fulminanten Bühnenprogramm feierten.