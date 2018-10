St. Martinus Kirchen: Die Altarweihe als Freudentag

Next

Kirchen / Renate Emmenlauer

Mit einem Festgottesdienst sind die Gläubigen nach der Neugestaltung des Chorraums wieder in St. Martinus eingezogen.

Seit Mai haben die katholischen Gläubigen im Ehinger Teilort Kirchen auf die Fertigstellung des neuen Chorraums der Pfarrkirche St. Martinus gewartet. Die Gottesdienste fanden solange im benachbarten Bischof-Sproll-Gemeindehaus statt. Die Geduld hat sich gelohnt – im Blickpunkt des nun viel helleren und mit klarer Linie gestalteten Chorraums stehen der neue, mit weißem Marmor schlicht gestaltete Altar und der Ambo weit näher zu den Kirchenbänken als bisher. Die Freude war den Kirchgängern am Sonntagnachmittag beim Festgottesdienst reihum anzusehen.

Für die Weihe war Weihbischof Matthäus Karrer angereist, der mit dem Ehinger Stadtpfarrer Harald Gehrig und den Geistlichen Pfarrer Jean de Dieu Mvuanda, Prälat i. R. Franz Glaser und Vikar Steffen Vogt von der Musikkapelle Kirchen vom Gemeindehaus zur Kirche geleitet wurde. Unter die zahlreichen Kirchgänger gemischt hatten sich auch der Ehinger Oberbürgermeister Alexander Baumann und Ortsvorsteher Alfred Schrode aus Kirchen sowie Bildhauer Rudolf Kurz, der den Altar und Ambo gestaltet hat.

Begegnung mit Gott

Weihbischof Karrer nannte den Ambo einen Ort der Wortverkündigung. „Wobei wir Gottes Wort nicht nur hören, sondern auch ausführen sollen“, fügte er hinzu. Der Ambo wie auch der Altar seien Sinnbild für die enge Bindung zu Gott. Den Altar beschrieb Weihbischof Karrer als zentralen Ort, der für die Gemeinschaft aller Gläubigen stehe. „Hier sind die Orte und Symbole, wo wir miteinander Gottes Begegnung feiern.“ Er sei mit großer Freude nach Kirchen gekommen, denn die Altarweihe stelle immer den Abschluss eines großen Projektes dar.

Dann folgten die Weiherituale. Nach der Würdigung der Heiligen durften Thomas Figel und Ferdinand Hirninger, beide Mitglieder des örtlichen Kirchengemeinderats, die Reliquien der Heiligen Fortuna und weiterer Heiligen am Boden unter dem Altar beisetzen und einmauern. Gemeinsam mit dem Ehinger Stadtpfarrer weihte Matthäus Karrer den Altar, salbte ihn mit Chrisam und verteilte kleine Häufchen mit wohlriechendem Weihrauch. „So wie der Duft des Weihrauches diesen Ort erfüllt, so soll auch der Geist Christi diese Kirche erfüllen“, sagte Bischof Karrer. Ein besonderer Anblick, der vielen Gläubigen zu Herzen ging, bot sich, als Karrer und Gehrig Wachsdochte in den Weihrauch steckten und diese dann entzündeten.

Lob und Dank an alle Helfer

Nach der Weihe wurde der Altar für die Eucharistiefeier gereinigt und feierlich mit den üblichen Symbolen geschmückt. Maria Betz als zweite Vorsitzende des Kirchengemeinderats nutzte ihre Ansprache am Ende des Festgottesdienstes für Lob und Dank an die Ideenträger, Planer, Helfer, und an das Team, das die Kirche liebevoll für diesen Festakt geschmückt hatte und den Stehempfang vorbereitet hatte.

Den feinen gesanglichen Rahmen beim Festgottesdienst zur Altarweihe gestalteten die Martinussänger und der Kirchenchor unter Leitung von Pia Renz. Den Organistendienst hatte Sänger Marco Wolf übernommen. Der Stehempfang fand wegen des schönen Wetters im Garten neben der Kirche statt, begleitet von einem Ständchen der Musikkapelle.

