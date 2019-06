Das Quintett „Füenf“ bringt im Rahmen des Musiksommers sein Ehinger Publikum in Stimmung und in Wallung.

Wie bekommt man die Ehinger dazu, mit den Händen zu fuchteln, sich von den Sitzen zu erheben und kollektiv den Anweisungen eines Entertainers auf der Bühne zu folgen? Einfach mit purem Nonsens.

Die schon etwas in die Jahre gekommene Boy-Band „Füenf“ schaffte es in der Lindenhalle, ihr Publikum zu aktivieren und die Bewegungen einer Stewardess bei den Sicherheitsunterweisungen nachzuahmen. Gemeinsam sang man den Unsinn „Aeroporte Securitad“ in Anlehnung an die Flughäfen der Welt und ahmte die allseits bekannten Gesten nach, mit denen die Beleuchtung entlang des Flugzeuggangs beschrieben werden. Letztlich kringelten sich die Konzertbesucher vor Vergnügen und trugen die ohrengängige Melodie noch mit in die Pause.

Die fünf Jungs der „Füenf“ fühlen sich allesamt an der Bühnenrampe am wohlsten und wissen ihr Publikum zu aktivieren. Das mittlerweile zehnte Programm „Füenf – 005 im Dienste ihrer Mayonnaise“ beginnt mit wenigen Tönen und schon ist das James-Bond-Thema erkennbar. Umhüllt von bunten Nebelschwaden tritt immer wieder mal ein Erzähler aus der Formation und gibt den Ton an. In Ehingen glänzten nicht nur die Stimmen der Fünf, sondern auch die knallroten Lackschuhe und die eine oder andere hohe Stirn der Sänger.

Zu Beginn gab es eine „Ode auf die erste Reihe“, bei der schon einmal abgecheckt wurde, ob da ein Kaffeekränzchen, ein Betriebsausflug oder der mitgeschleppte Mann der „Füenf“-begeisterten Freundin sitzen. Im gewohnten „Füenf-Style“, der Beziehungskräche und andere Streitereien direkt aus dem Leben greift, sang die Band ein Nachbarschaftslied, das in der Installation einer Überwachungskamera endete. Man hat ja sonst keine Feinde.

Pelvis, der schon immer mal eine Partei gründen wollte, verspricht „Wir sind die Guten“ und das Publikum klatscht mit. „Schatz, was hast du gegen meine Schwiegermutter?“, fragte Little Joe in aller Gutmütigkeit und leicht ironisch. „Will dich zu nichts drängen, aber als Hausfrau schlägt sie dich um Längen“, stellte er fest. Man kann sich vorstellen, dass der Schatz über solche Loblieder auf die Mama weniger erfreut ist als die eigene Mutti. Denn wenn „Mama den Überblick über das Eheglück“ hat, dann ist es Zeit, die Mama aus der Dreierkiste zu entfernen.

Geradezu inhaltsleer war „Komm sag doch mal“ und „frag was“, in dem die Virtuosität der A-cappella-Band voll zum Tragen kam. Wer so versiert ist, kann auch mal Fünfe gerade sein lassen und dem drangsalierenden Chef die kalte Schulter zeigen. Für die Freunde des gehobenen Wortwitzes komponierten die Sänger das „Bar-Lied“, in dem sie nach der Pause nach eigenen Aussagen „albernen Wortwitz mit extremen Sparwitz“ kombinierten. Von greifbar über belegbar, spürbar bis unantastbar reichten die Bar-Worte, die zwar nicht strafbar, aber ziemlich ansteckbar waren. Die Betrachtung der Radieschen aus der Maulwurfperspektive war dann unangreifbar und spürbar morbide.

Seit bald 25 Jahren sind die „Füenf“ vor allem im Schwäbischen unterwegs und besingen den „Köter als Stimmungstöter“ genau so gereimt wie die „süßesten Früchte“, die bei den „Füenf“ nur die großen Tiere bekommen. In Ehingen bekam das Publikum schmackhafte Reimkost, die ganz begreifbar ansteckbar war.