Gemeinderat Detailplanung an der Ortsdurchfahrt in Rottenacker

Rottenacker / Andreas Hacker

Um möglichst bald Bauarbeiten im Verlauf der Ortsdurchfahrt ausschreiben zu können, haben Bürgermeister Karl Hauler und der Gemeinderat in Rottenacker gestern in der Braigestraße und der Kirchstraße vor allem den Zustand von Gehwegen und Randsteinen begutachtet. Weil das Regierungspräsidium im kommenden Jahr vom Ortseingang Rottenacker (Munderkinger Straße) bis zur neuen Donaubrücke den Belag erneuern will, muss die Gemeinde zuvor ihre Hausaufgaben machen. Die Kanalerneuerung ist schon erfolgt, nun geht es noch um neue Wasserleitungen und das Verlegen von Leerrohren fürs spätere Glasfasernetz. Deshalb war gestern Christoph Klaus beim Ortstermin dabei, Geschäftsführer der Ingenieurgesellschaft Schranz & Co aus Bad Saulgau (links im Bild). Mit den Gemeinderäten wurden mögliche Asphalterneuerungen an Gehwegen und der Austausch beschädigter Randsteine besprochen; insgesamt gibt es nun ein Maßnahmenpaket im Umfang von geschätzt 750 000 Euro, das Rottenacker vor Beginn der Belagserneuerung im Sommer 2019 abarbeiten muss. Dazu gehört auch ein neuer Feinbelag in der Braigestraße Süd. Klaus informierte die Gemeinde gestern auch darüber, dass das RP im Frühjahr den Belag auf der Landstraße in Richtung Kirchbierlingen erneuen will.