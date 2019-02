Ereignis Der Wirt des Café Melber singt für seine Gäste

Munderkingen / HERBERT GEIGER

Eine besondere Atmosphäre war am Freitagabend im Café Melber in Munderkingen zu spüren. Inge und Sepp-Dieter Kaspar begrüßten an diesem Abend aufgrund des außerordentlichen Anlasses jeden ihrer Gäste persönlich per Handschlag.

Gekommen, um zu feiern

Wie schon berichtet, feierte das Café Melber seinen 20.Jahrestag. Zwischen 60 und 80 Gäste waren zu diesem Ereignis ins Café gekommen, um zu feiern und die vergangenen beiden Jahrzehnte Revue passieren zu lassen. Der Höhepunkt des Abends und eine besondere Überraschung war zweifellos die Gesangseinlage von Sepp-Dieter Kaspar. Die Band „Die 2“, die musikalisch durch den Abend führte, stimmte das Lied an und Kaspar sang: „Oh Champs Elysées“.

Gäste fordern Zugabe

Das kam bei den Gästen so gut an, dass sie später lautstark noch eine Zugabe von Sepp-Dieter Kaspar einforderten. Natürlich enttäuschte der Wirt seine neuen Fans auch in diesem Fall nicht und sang ein zweites Mal. Das hatte tosenden Beifall der Besucher zur Folge.