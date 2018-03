ÖPNV Der Kreis zahlt mehr für den Bustransport

Ehingen / Bernhard Raidt

Das Land zahlt nach einer Gesetzesänderung Zuschüsse für den Nahverkehr direkt an den Landkreis. Das Geld reicht aber nicht.

In Zugzwang geraten ist der Alb-Donau-Kreis durch ein im Oktober vom Land verabschiedetes Gesetz über den öffentlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV). Am Montag war dies Thema in der Kreistagssitzung, die ausnahmsweise in Ehingen stattfand, wo die Kreisräte die neue Sporthalle beim Johann-Vanotti-Gymnasium besichtigten.

Statt wie bisher direkt an die Verkehrsunternehmen überweist das Land Ausgleichszahlungen nun an die Stadt- und Landkreisen. Diese dienen dazu, etwa die Preise für Schüler-Monatskarten günstig zu halten. Die neue Regelung folgt EU-Recht. 200 Millionen Euro verteilt das Land insgesamt an die Kreise, rund sechs Millionen Euro kommen dem Alb-Donau-Kreis zugute.

Keine Alternativen

Ein Problem aus Sicht des Landkreises: Dieses Geld reicht nicht. Der Grund ist unter anderem, dass die Zuschüsse für die Semestertickets weitgehend der Stadt Ulm und nicht dem Alb-Donau-Kreis zugerechnet werden. Mit bis zu 600.000 Euro Mehrkosten rechnet der Kreis pro Jahr. „Es ist zu befürchten, dass wir auf diesen Kosten sitzenbleiben“, sagte Landrat Heiner Scheffold. Die Alternativen, die in den Sitzungsunterlagen aufgeführt waren, klangen nicht sehr verheißungsvoll: Wenn das Geld nicht gezahlt wird, müssten die Betriebe Buslinien einstellen oder zumindest Angebote verringern. Um die fehlenden 600.000 Euro aufzubringen, will der Fachdienst Verkehr und Mobilität 250.000 Euro einsparen. Das sei wahrscheinlich möglich, sagte der stellvertretende Landrat Markus Möller. Außerdem – und dies sahen etliche Kreisräten kritisch – sollen zunächst die 350.000 Euro herangezogen werden, die für die Sanierung der Mensaküche in der Ulmer Valckenburgschule vorgesehen sind.

Während andere Kreisräte die Bedeutung des öffentlichen Nahverkehrs betonten, empfahl Kreisrat Karl Hauler (CDU), die 600.000 Euro zunächst nicht zur Verfügung zu stellen. Das neue Gesetz sei noch ganz frisch, es müsse erst noch alles durchgerechnet werden. Das sei kein Option, befand Möller: Um mit den Verkehrsunternehmen verhandeln zu können, müsse das Geld zur Verfügung gestellt werden. Erst bei den Verhandlungen könne dann nach Einsparpotentialen gesucht werden. Der gesamte Betrag sei für den „Worst case“, also den ungünstigsten Fall, vorgesehen, sagte Dr. Robert Jungwirth (Grüne). Der ÖPNV sei einfach eine elementare Notwendigkeit. Bei einer Enthaltung von Hauler stimmten die Kreistagsmitglieder der vorgeschlagenen Finanzierung zu. Außerdem billigten sie eine Satzung, die den Verkehrsunternehmen einen Ausgleichsanspruch für Schülermonatskarten gewährt. Ziel sei es, die Lösung rechtssicher zu gestalten und weiterhin gut mit den mittelständischen Busunternehmen aus der Region weiterarbeiten zu können, sagte Landrat Scheffold.