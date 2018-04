Frühling Der grüne Spargel ist gefragt

Ehingen / Von Nadine Vogt

Ehingen. Die Sonne scheint, die Temperaturen steigen, die Plätze in den Eiscafés sind beliebt: In der Region ist der Frühling angekommen. Auch auf dem Ehinger Wochenmarkt sind die Auswirkungen des warmen Wetters spürbar. Bunte Blumen gibt’s an den Ständen, Spargel in Weiß und Grün, in sattem Rot die ersten Erdbeeren.

„Wir ernten erst seit Freitag“, sagt Elvira Mall aus Allmendingen. Sie ist Seniorchefin beim Erdbeerhof Mall, der dienstags und samstags auf dem Ehinger Marktplatz mit einem Stand vertreten ist. „Letztes Jahr waren wir drei Wochen früher dran“, sagt sie. Der Qualität tut das keinen Abbruch, ihr Stand ist gut besucht. „Bisher sind wir zufrieden“, sagt die Seniorchefin. Das Kilo dünner Spargel gibt’s für 7,90 Euro, einer Kundin packt sie eine Tüte zusammen. „Der beste Spargel“, sagt diese und verabschiedet sich. Noch sucht man an ihrem Stand den grünen Spargel allerdings vergeblich. „Den gibt’s dann hoffentlich ab nächster Woche.“ Zur neuen Saison soll das Anbaugebiet vergrößert werden.

Erdbeerzeit steht bevor

„Der wird immer beliebter“, sagt Friedrich Schubbe, der für den Spargelhof Thumm verkauft. In Ulm-Grimmelfingen wurde der grüne Spargel schon geerntet. Das Wetter in den letzten Wochen sei für den Anbau gerade recht gewesen. In den letzten Tagen stand Schubbe selbst auf dem Feld zum Spargelstechen. „Wir können sehr zufrieden sein“, sagt er und zieht einen Vergleich zum vergangenen Jahr. Da gab’s im April noch einmal Frost, der Spargel war zum Teil erfroren.

Danach sieht es an diesem Dienstagvormittag auf dem Ehinger Wochenmarkt nicht mehr aus: In zwei bis drei Wochen dürfte es dort dann auch die ersten Erdbeeren aus der Region zu kaufen geben. „Der Muttertag ist für deutsche Erdbeeren immer der Stichtag“, sagt Claudia Russ vom Früchtehandel Russ aus Obersulmetingen. Besondere Trends bei Gemüse und Obst gebe es nicht, auch die Wuchs- und Erntezeiten seien in diesem Jahr beständig und im Zeitplan. „Es kommt alles ganz schön normal“, sagt die 47-Jährige. Die Arbeit auf den Wochenmärkten genießt sie – nicht nur beim schönen Wetter: „Man ist jeden Tag woanders und spricht täglich mit anderen Menschen.“