Geschichte Der Feldbrand funktioniert noch

Schelklingen / Maria Bloching

Einst blühte das Töpfer- und Häfnerhandwerk in Schelklingen. Das hat einen guten Grund: „Im Häfnerholz, einem kleinen Waldstück in der Nähe des Hofguts Oberschelklingen, gibt es ein hohes Lehmvorkommen, das sich für die Töpferei hervorragend eignet“, erklärt Sandra Braig. Sie absolviert derzeit ihre Ausbildung zur Jugend- und Heimerzieherin im Konradihaus und hat in den vergangenen Wochen ein spezielles Töpferprojekt mit einer Jugendgruppe organisiert.

Dabei hat sie mit den sieben jungen Männern im Alter zwischen 15 und 19 Jahren erfahren, dass es bereits im frühen Mittelalter seit dem zwölften Jahrhundert zahlreiche Menschen in der Region gab, die dem Häfnerhandwerk jahrhundertelang nachgingen. „Im Winter wurde getöpfert und im Sommer wanderten die Männer umher, um ihre Töpferwaren im ganzen süddeutschen Raum zu verkaufen“.

Schelklingen galt jahrhundertelang als die Stadt der Häfner und war ein regionales Zentrum. Funde bei Ausgrabungen haben dies belegt. Als Folge waren Frauen mit ihren Kindern monatelang allein. „Kindererziehung war im Mittelalter aber reine Männersache. Als die Männer umherzogen, sprang die Kirche ein“, weiß Konradihaus-Direktor Roland Zeller. Für ihn liegt deshalb die Gründung des Konradihauses gegen Ende des 19. Jahrhunderts in direkter Verbindung mit dem Häfnerhandwerk: „Ich glaube, die katholische Kirche sah sich in der Pflicht, für die Erziehung der Kinder während der Abwesenheit der Männer zu sorgen“.

Wegen der besonderen Lage und dem Bezug zur Natur, die ein Grundthema der Wohngruppe „Leben und Lernen in der Natur“ ist, lag es deshalb nahe, mit den Jugendlichen das Naturmaterial Lehm zu entdecken und auf historische Arbeitsprozesse zu schauen. Drei Wochen lang wurde die Gegend ganz genau erkundet. „Im Wald gibt es Stellen, an denen sich oben das Wasser sammelt und der Boden lehmig ist“, berichtet Braig. Mit Schaufeln und Eimern sammelten die Jugendlichen genügend Material, um Lehm mit seinen Bestandteilen und seiner Beschaffenheit sowie den Prozess der Verarbeitung mit allen Sinnen zu erfahren.

Gebrannt wie im Mittelalter

Allerdings stellte sich schnell heraus, dass dieser Lehm aus dem Häfnerholz nicht zur Töpferware weiterverarbeitet werden konnte, weil die Säuberung zu lange gedauert hätte. Mit handelsüblichem Lehm wurden deshalb Schalen, Kugeln, Stifte und Türschilder gefertigt, die eine Woche lang kühl und dunkel lagerten. Der Brand jedoch sollte wieder ins Mittelalter zurückführen.

Um die Töpferwaren brennen zu können, lernten die Jungs Techniken des Feuermachens mit Naturmaterialien kennen. Dies war notwendig, um den anschließenden Feldbrand zu realisieren. Zunächst musste ein Feldloch in der Größe von drei auf zwei Metern mit einer Tiefe von einem halben Meter ausgehoben und mit Steinen umrandet werden. Das Erdloch wurde mit erhitzten Ziegelsteinen ausgelegt und ein Feuer entfacht. Dieses bedeckte mit bis zu 1400 Grad Celsius die Töpferware und wurde, als es nur noch glühte, mit Sägemehl und auch Sand abgedeckt. Dadurch blieb die Hitze viele Tage erhalten. Nach einer Woche wurden die gebrannten Objekte ausgegraben. „Ich habe die Jugendlichen aber bereits im Vorfeld darauf vorbereitet, dass die Verlustrate bei diesem Naturbrand ziemlich hoch sein kann“, sagte Braig.

Hohe Verlustrate

Und tatsächlich: Von 15 modellierten und gebrannten Werken wurden lediglich fünf heil geborgen. Zwar war so mancher Jugendliche darüber etwas traurig, doch da das Projekt nicht ergebnisorientiert war und als Gemeinschaftsaktion allen Spaß gemacht hatte, war die Enttäuschung nur kurz. Außerdem konnten sie erleben, dass der Feldbrand aus dem Mittelalter nach wie vor funktioniert.