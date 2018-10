Herbstfest Der Erlös geht in die Jugendarbeit

Rißtissen / Renate Emmenlauer

Beim Herbstfest des Musikvereins Rißtissen wurden die Besucher in der Römerhalle mit Blasmusik und Gaumenfreuden verwöhnt – mit Schlachtplatte mit Kesselfleisch, Sauerkraut und Bauernbrot sowie mit Schnitzelvarianten mit Spätzle, Pommes und Salat, und nachmittags bei Kaffee und Kuchen. Die Musikkapelle Oberdischingen unterhielt die Gäste. 80 Helfer waren im Einsatz und hatten alle Hände voll zu tun, um dem Andrang Herr zu werden. Für die Kinder war mit einer Malecke und Spielstraße sowie beim Kasperletheater von Daniela Dreher und Susanne Schirmer gesorgt. Musikerchef Wolfgang Haas zeigte sich mit der Resonanz mehr als zufrieden. Er verzeichnete bis zum Nachmittag einen guten Besuch. Das beliebte Herbstfest klang nach der Kaffeezeit aus. Wie stets fließt der gesamte Erlös wieder in die Musikerarbeit, insbesondere in die Nachwuchsausbildung. Musikalisch bereitet sich der MV Rißtissen auf sein Weihnachtskonzert am 22. Dezember vor.