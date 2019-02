Fasnet Den Ortsalltag durch den Kakao gezogen

Allmendingen / JOHANNES MAIER

Bunte Girlanden an der Decke, ein Saal gefüllt mit bunt verkleideten Mäschkerle und ein Bühnenprogramm, das humorvoll und musikalisch das Ortsgeschehen auf die Schippe nimmt. Eingefleischte Allmendinger wissen, wovon die Rede ist: Der traditionelle Sängerball des Allmendinger Liederkranzes lockte am Samstag wieder knapp 200 fröhlich gestimmte Narren ins Allmendinger Schützenheim. Der Andrang war ganz zur Freude des Vorsitzenden Gregor Baur, der zufrieden feststellte: „Volles Haus!“ Den Zuschauern bot sich auch in diesem Jahr ein mehrstündiges Bühnenprogramm, welches durch Humor glänzte.

Zum Start heizte der Chor die Stimmung mit Liedern an – von Manuelas „Schuld war nur der Bossa Nova“ bis hin zu Voxxklubs „Rock Mi”. Danach teilten sich die vierzehn Sänger in eine Frauen- und Männergruppe auf. Beide steuerten je zwei Programmpunkte bei. Die Herren baten unter anderem zum „Bauernballett”. Sie waren in Tracht gekleidet und mit Wanderstöcken ausgerüstet, die kurzerhand auch mal zum Musikinstrument umfunktioniert wurden. Für Erheiterung sorgten sie außerdem mit humorvollen Liedern und Couplets.

Dass sie stets am Puls der Zeit im vermeintlich beschaulichen Allmendingen sind, bewiesen die Frauen. „Heute geht’s auf Wellness!“, hieß es für das siebenköpfige Damenkollektiv. In Badekleidung blieb im auf der Bühne aufgestellten Whirlpool kein örtlich heiß diskutiertes Thema unangetastet. Wie das so ist im geschlossenen Kreis, wird die Gerüchteküche schnell mal befeuert.

Bürgermeister Florian Teichmann trauen sie perspektivisch die Rolle als Bachelor oder einen Ausflug ins Dschungelcamp zu. Zumindest ästhetisch ein Dorn im Auge ist den Wellnessurlaubern der Neubau-Boom im Allmendinger Gewerbegebiet: „Im Rathaus wissen sie schon gar nicht mehr wohin mit der ganzen Gewerbesteuer.“ Beim Publikum kam der kesse Auftritt blendend an.

Immer wieder brandete lautes Gelächter und Applaus auf, auch ein Schunkeln blieb nicht aus. Die tolle Stimmung zog sich durch das komplette Programm – für die Mitglieder des Liederkranzes ein klares Zeichen: Mission erfüllt! Bei den Damen wirkten mit: Ursula Glück, Anne Gungl, Anne Knoll, Brigitte Dolp, Sigrid Kramer, Anita Hafner und Emmi Humbert. Die Männergruppe bestand aus Josef Hafner, Albert Mauch, Helmut Knoll, Erwin Knab, Horst Scheitenberger, Rudolf Kramer und Gregor Bauer. Für musikalische Begleitung sorgten Ulli Kruspel am Akkordeon und Joachim Keller an der Tuba. Als vielseitiger Alleinunterhalter agierte Ernst Gungl, der am Keyboard Tanzmusik beisteuerte.