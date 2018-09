Munderkingen Stadtsanierung: Den Martinsbrunnen aufwerten

Munderkingen / MARIA BLOCHING

Zum zweiten Mal haben die Straßen- und Tiefbauplanungen im Sanierungsabschnitt vom Rathaus bis zum Martinsbrunnen den Munderkinger Gemeinderat beschäftigt. Diesmal haben Ingenieur Martin Speth sowie Bernd Burgetsmeier, Sachverständiger für Pflasterverlegung, im Detail Fragen zur Gestaltung und zur Bauweise beantwortet. „Der Martinsbrunnen wirkt zentraler, weil wir einen einheitlichen Platz darum anlegen“, sagte Speth. Dazu gehören auch einige Parkplätze, die mit dunklen Basaltpflastersteinen sichtbar gemacht werden sollen.

Ein Parkplatz ragt in den Platz, was insbesondere Monika Veser stört: „Dadurch wird dem Martinsplatz die Power genommen. Die Gestaltung muss schon noch mal Thema sein.“ Waldemar Schalt, der den erkrankten Bürgermeister Dr. Michael Lohner vertrat, gab zu bedenken, dass ohne Kennzeichnung jeder parken würde, wie er will. Außerdem sei die Parkplatzgestaltung vom Beleuchtungskonzept abhängig. Peter Kuhm sprach sich dafür aus, so viele Parkplätze wie möglich auf dem Martinsplatz zu erhalten.

Dieser wird – wie die komplette Kernstadt – nicht vollkommen barrierefrei sein, wie Burgetsmeier erläuterte. Denn es bleibt bei einem drei Zentimeter hohen Absatz – eine Stolperschwelle, die beabsichtigt sei, sagte Burgetsmeier, um Sehbehinderten das Ertasten der Situation mit dem Langstock zu ermöglichen. „Das ist ein Kompromiss innerhalb der Behindertenverbände“, sagte Burgetsmeier.

Beim Thema Beleuchtung wollten sich die Gemeinderäte auch nach der zweiten, noch detaillierteren Vorstellung der beiden Varianten nicht festlegen. Fakt ist, dass die Martinstraße mit vier Pendelleuchten und der Martinsplatz mit sechs Wandleuchten beleuchtet werden sollen. Der Tenor im Rat tendierte zu Variante eins, nach der das Wasserbecken blau und die Martinfigur von vorn erhellt wird. Auf die zweite Variante ging Lichtplaner Matthias Wilcken-Frey genauer ein. Sie sieht projizierte Botschaften auf das Pflaster vor. Für Simone Bertsche ist das „zu modern in unserem historischen Städtle“. Platz und Fassaden böten ein kompaktes Ensemble, in dessen Zentrum der Brunnen stehen sollte. Monika Veser konnte sich mit Variante zwei dagegen anfreunden, sie sieht in der modernen Gestaltung eine „Zeitsprache“, die gut mit der historischen Altstadt harmoniert. Der Vorschlag von Wolfgang Pilger, zunächst die Anwohner zu dieser Variante zu befragen, stieß auf Zustimmung und sorgte letztendlich dafür, dass das Thema Beleuchtung erneut vertagt wurde. Der Ausführungsplanung zum Straßen- und Tiefbau wurde zugestimmt, die Arbeiten sollen zeitnah ausgeschrieben werden.