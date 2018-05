Glaube Diözesantag: Den heiligen Geist fließen lassen

Die Besucher des Diözesantags der Charismatischen Erneuerung in der Lindenhalle, links in der ersten Reihe Diözesansprecher Martin Fischer. © Foto: Christina Kirsch

Ehingen / Christina Kirsch

Der Diözesantag der Charismatischen Erneuerung in der katholischen Kirche fand in Ehingen statt.

Mit Lobpreis und Impulsvorträgen haben etwa 300 Christen der Charismatischen Erneuerung (CE) in der Lindenhalle in Ehingen ihren Diözesantag begangen. Ehingen eigne sich gut als Veranstaltungsort, „da Ehingen bei uns von der Erreichbarkeit ziemlich in der Mitte liegt“, sagte der Diözesansprecher Martin Fischer. Ihren Ursprung hat die CE im Oberland rund um Ravensburg, wo auch die meisten Mitglieder in Gebetskreisen zusammengeschlossen sind. Die Gemeinschaft erlebte den Diözesantag unter dem Thema „Was ihr dem geringsten meiner Brüder getan habt“ , zu dem Pfarrer Werner Fimm vom Kloster Brandenburg referierte. Mit Bibelzitaten fragte er die Mitglieder direkt an, wo sie in ihrem Glauben stehen.

Heiliger Geist im Vordergrund

In der CE steht der Heilige Geist im Vordergrund. „Der Heilige Geist spielt im normalen christlichen Leben die Rolle eines Stiefkinds“, sagte beispielsweise Elmar Birnbickel. Der Förster aus Hayingen war mit seiner Familie gekommen. Er habe die übliche Laufbahn eines in der Kirchengemeinde aufgewachsenen Katholiken genommen, erklärte der 53-Jährige. „Aber in der Gemeinde meiner Ortskirche fehlte mir die Lebendigkeit“, sagte er. „In der Charismatischen Erneuerung habe ich erfahren, dass es eine persönliche Beziehung zu Jesus gibt“, bekannte der Familienvater. „Durch Jesus bekommt mein Leben eine Ordnung und Struktur.“

An den ausgelegten Schriften konnte man erkennen, dass die Charismatische Erneuerung klare Weltbilder pflegt. „Manche unserer Bekannten halten uns für extrem und wollen mit der CE nichts zu tun haben“, war die Erfahrung von Elmar Birnbickels Ehefrau Irmgard. Der Diözesansprecher und Diakon Martin Fischer versteht sich als Jünger Jesus und sieht sich in besonderer Weise vom Heiligen Geist beschenkt. „Ich persönlich habe in der Charismatischen Erneuerung meine geistliche Heimat gefunden“, sagte er. Der Trainer für Führungskräfte war zeitweise in einer Freikirche und wurde dann wieder katholisch und absolvierte nach einer Berufung eine Ausbildung zum Diakon. Seit etwa zwei Jahren sei die CE dabei, sich zu fragen, wo sie im Dienst an der Gemeinde steht, erklärte Fischer.

Die Berufung in der CE sei keine politische, sondern eine Erneuerung durch den Heiligen Geist, stellte er fest. „Veränderte Menschen bringen eine veränderte Kirche hervor“, ist sich Fischer sicher. „Es gibt genügend Leute, die anderen Menschen in der Kirche einen Forderungskatalog vorlegen, was sie in der Kirche alles ändern sollen.“ Das sei nicht die Sache der CE.

Ein Platz für die Jugend

Der Reutlinger Theologiestudentin Julia Albers ist es wichtig, den Jugendlichen in der CE einen Platz anzubieten, an dem sie sich öffnen können. „Mobbing ist an Schulen ein Riesenthema“, sagt die 26-Jährige. Menschen zu treffen, denen sie sich anvertrauen können, stärke die Identität der Jugendlichen. Auch die Studentin meint, dass die CE keine politischen Ziele verfolge, „aber es folgen aus dem Leben mit Jesus konkrete Dinge.“ Bei ihr habe sich ihre ökologische Haltung verändert. „Ich gehe beispielsweise in Reutlingen in einen verpackungsfreien Laden“, sagt sie.

Wieder Freude am Glauben

Auch ihr Mann Tobias Albers sieht einer Erneuerung und Veränderung durch die Mitglied­schaft in der CE vor allem im persönlichen Bereich. „Man sieht, dass die Menschen wieder Freude am Glauben haben“, sagt der Theologiestudent. Die entschiedene Art des Glaubens bereichere ihn. Die Menschen seien sehr auf der Suche nach einer geistlichen Heimat, hat der 27-Jährige festgestellt. Die geistliche Heimat müsse nicht unbedingt in der Ortsgemeinde gefunden werden.

Der Diözesantag wurde vom „Lobpreisteam vom Kraftwerk“ in Weinstadt und der Lobpreisgruppe „Adonai Eggingen“ musikalisch umrahmt. Der Tag endete mit einem Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche St. Blasius.