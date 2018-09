Allmendinger Gesundheitstage Den Durchblick behalten, auch wenn man viele Medikamente einnehmen muss

Allmendingen / Julia Deresko

Die Menschen leben immer länger. Mit dem Alter nehmen jedoch auch Erkrankungen zu und diese müssen meist mit Medikamenten behandelt werden. Schnell kommt da einiges zusammen. „Der Bluthochdruck muss gut eingestellt sein, manchmal werden dafür auch mehrere Tabletten benötigt. Die Osteoporose ebenfalls. Dann noch etwas für das Herz, den empfindlichen Magen, die Schmerzen, das Schlafproblem, die schlechte Stimmung, die Schilddrüse, den Vitaminmangel und viele andere Dinge“, beschreibt Professor Dr. Michael Denkinger, Chefarzt und Ärztlicher Direktor in der Agaplesion Bethesda Klinik Ulm. Viele ältere Menschen kommen so auf mehr als zehn Tabletten pro Tag.

„Schnell hat man sich eine Sammlung unterschiedlicher Substanzen und Medikamente zugelegt, die, für sich genommen, vielleicht sinnvoll sind“, sagt der Mediziner. „Aber was ist, wenn alles gemeinsam eingenommen werden muss?“

In seinem Vortrag während der Allmendinger Gesundheitstage geht Michael Denkinger diesem Thema auf den Grund. „Viele Medikamente und gar kein Ende? Was tun und was besser lassen? Warum zehn Medikamente zu viel, aber auch zu wenig sein können“, lautet der Titel seines

Vortrags.

Insbesondere weit verbreitete Erkrankungen wie Bluthochdruck, koronare Herzkrankheit und Diabetes werden häufig jeweils mit einer Kombination aus mehreren Medikamenten behandelt. Hinzu kommen womöglich frei verkäufliche Arzneien und Nahrungsergänzungsmittel aus Apotheke, Drogerie und Supermarkt wie beispielsweise Schlafmittel, Schmerzmittel oder Johanniskraut. „Und die sind auch nicht immer ohne“, betont Denkinger.

Was alles benötigt der Patient dabei wirklich? Passen die Medikamente zusammen? Welche der Arzneien sind verzichtbar? Wie hängen die Substanzen zusammen und verstärken sie sich möglicherweise gegenseitig? Diesen und anderen Fragen geht der Professor in seinem Vortrag nach. Dabei erläutert der Mediziner auch, ob die Risiken im fortgeschrittenen Alter möglicherweise höher sind.

Mit seinem Vortrag will der Experte die Zuhörer für dieses Thema sensibilisieren und ihnen auch zeigen, wie sie sich am besten Rat holen und wie sie auch selbst aktiv werden können.

Besondere Umsicht im Hinblick auf den Medikamentenplan ist auch gefragt, wenn der Patient bei verschiedenen Ärzten in Behandlung ist, den Arzt wechselt oder auch in unterschiedlichen Apotheken seine Medikamente besorgt.

Michael Denkinger zeigt auch, worauf es bei einer gleichzeitigen Behandlung durch mehrere Ärzte (Fach-/Hausärzte) ankommt und wie man als Patient alle wichtigen Daten bei einem Wechsel mitnehmen kann. Darüber hinaus informiert der Experte, wie Ärzte mit dem Thema umgehen und welche Möglichkeiten sie zum Abgleich der Medikamente zur Verfügung haben.

Info Prof. Dr. Michael Denkinger spricht am Sonntag, 21. Oktober, 16 Uhr, in der Aula des Schulzentrums in Allmendingen. Der Vortrag ist kostenlos.