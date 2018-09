Kommentar Stefan Bentele zur OB-Wahl in Ehingen Den Dialog fortsetzen

Ehingen / Stefan Bentele

Das Wahlergebnis der Oberbürgermeisterwahl birgt eine gute und eine weniger gute Nachricht. Die gute lautet: Die Ehinger haben mit Alexander Baumann einen OB wiedergewählt, der einen offenen Stil pflegt und die Große Kreisstadt in acht Jahren ordentlich vorangebracht hat, sei es Bürgerbeteiligung, Ausstattung der Schulen oder Bewältigung der Schlecker­-Pleite, um nur einige Punkte zu nennen. Dass die Bürger in Ehingen das zu schätzen wissen, zeigt einerseits die Resonanz der „Dialog-Tour“ im Wahlkampf – und zeigen andererseits die Ergebnisse in 14 Wahlbezirken, in denen der OB-Kandidat glatte 100 Prozent der gültigen Stimmen erhalten hat. Das zeugt von Respekt für Baumanns Schaffen und Wirken.

Die weniger gute Nachricht betrifft die schwache Wahlbeteiligung von 26,4 Prozent. Vor acht Jahren, als auf dem Stimmzettel ebenfalls nur der eine Name stand, lag sie um 8,2 Prozentpunkte höher. Man kann das als Zeichen der Zeit abtun. Falsch liegt man damit nicht. Die Frage ist, ob das genügt. Oder ob die geringe Wahlbeteiligung auch für Alexander Baumann und für Teile seiner Verwaltung bedeuten muss, zu versuchen, noch mehr Menschen einzubinden. Denn eines ist sicher: Auch jene Menschen, die gestern die Wahlurne ignorierten, rühren sich spätestens dann, sobald sie von politischen Entscheidungen betroffen sind.