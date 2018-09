Vortrag Demografie und Ehrenamt

Ehingen / Anne Hagenmeyer-Hoben

Thaddäus Kunzmann, Beauftragter der Landesregierung für demografische Entwicklung, kam mit vielen Zahlen und Grafiken zu seinem Vortrag ins Bürgerhaus Oberschaffnei, den er im Rahmen der „Woche des bürgerschaftlichen Engagements“ hielt. Konkrete Tipps, wie man Ehrenamtliche gewinnen könne, hatte er nicht dabei. Vom demografischen Standpunkt aus gesehen dürfte es in den kommenden Jahren viele Rentner geben, die sich für ein Ehrenamt einsetzen könnten, sagte er. Es wird sich dabei um die starken Jahrgänge 1955 bis 1969 handeln, die jetzt in den Ruhestand gehen.

Lieber zeitlich begrenzt

Nach Meinung Kunzmanns müssten darunter Menschen sein, die im Berufsleben schon gefördert und gefordert waren und somit mit neuen Situationen umgehen könnten – eine Voraussetzung für das ehrenamtliche Engagement. Ob die neuen Rentner sich im Ruhestand für die Gesellschaft einsetzen werden, könne er natürlich nicht voraussehen. Man arbeite heute lieber projektbezogen und zeitlich begrenzt im Ehrenamt, sagte Kunzmann. Er sieht keine guten Aussichten für Vereine, in denen man über einen längeren Zeitraum die Verantwortung einer Entwicklung trägt.

Sicherer war sich der Referent in der technologischen Entwicklung. „Die Digitalisierung wird älteren Menschen das Leben erleichtern“, meinte er und nannte dabei das autonome Fahren und die Telemedizin. Schlechte Zeiten sieht Kunzmann in Sachen Fachkräftemangel und Pflegenotstand kommen. Wenn in der Politik schon jetzt von Pflegenotstand gesprochen werde, müsse man wissen, dass die Schere gerade erst aufgehe und dass der Höhepunkt erst 2040 erreicht sei.

Für den Beauftragten der Landesregierung ist ganz klar, dass der Fachkräftemangel nur durch Zuzug aus anderen Ländern zu beheben sein wird. Der europäische Markt leere sich aber wegen des selben demografischen Problems. Nur dank des Kinderreichtums außereuropäischer Länder und dessen Konsequenzen könne die sich anbahnende wirtschaftliche Krise bewältigt werden, sagte der Referent.

Ehrenamtlich Engagierte

Das Publikum bestand aus ehrenamtlich engagierten Zuhörern, die sich von dem Vortrag Tipps erhofften, wie sie neue Mitstreiter gewinnen könnten, doch obwohl Thaddäus Kunzmann noch zu einem ausführlichen Gespräch blieb, hatte er keine Patentlösungen dabei.