Glaube Dekanat Ehingen-Ulm stellt aktuelles Programm vor

Ehingen/Ulm / swp

Im neuen Programmheft finden sich vielfältige Angebote für spirituell Suchende und für ehrenamtlich Engagierte.

Räume des Auftankens, der Besinnung, der Klärung theologischer Themen – das bietet das Frühjahrs-Sommer-Programm des katholischen Dekanats Ehingen-Ulm. Es wendet sich an spirituell Suchende und ehrenamtlich Engagierte aus den 90 Kirchengemeinden im Alb-Donau-Kreis und Ulm. Auch Angebote zur Fortbildung in Aufgaben wie den Besuchsdiensten über die Leitung liturgischer Feiern bis hin zur Jugendarbeit und zur Begleitung von Senioren finden sich im Programm.

„Wir möchten alle ansprechen, denen die Hektik über den Kopf zu wachsen droht und die eine neue Innerlichkeit im allmächtigen Außen gesellschaftlicher Zwänge suchen“, sagt Dekanatsreferent Dr. Wolfgang Steffel, der für das 76-seitige Heft verantwortlich ist. „Geschäftigkeit, Hektik und die damit verbundene äußere Aufreibung auf der einen und Anhalten, Innehalten und innere Erneuerung auf der anderen Seite. Einen solchen Ruhepol möchten wir mit unseren Angeboten für alle Interessierten der Region schaffen“, sagt Steffel.

Eröffnet wird das Programm mit einem Dreiklang christlicher Existenz. „Wir werden zuerst mit der Kardinaltugend des Maßhaltens in Resonanz kommen, dann die Begrenztheit unseres Lebens anzunehmen lernen und schließlich voll Lebensfreude mitten im Alltag in den Lebensstrom des Dreifaltigen eintauchen“, schreibt Steffel weiter. Entsprechend heißt es morgen, 7. März, 19 Uhr, in der Ulmer Wengenkirche „Halte Maß, lass das Muss!“. Am Mittwoch, 13. März, 19 Uhr, gibt es im Gemeindehaus St. Georg in Ulm einen kunsthistorischen Streifzug zur Darstellung von Sterben und Tod in der Kunst. Zum Patrick’s Day am Sonntag, 17. März, 15 Uhr, im Ulmer Steinhaussaal (Neue Straße 102) folgt ein Vortrag über den irischen Nationalheiligen und die keltische Weisheits- und Braukultur. Der heilige Patrick verdeutlichte das Geheimnis der Dreifaltigkeit im Symbol des Kleeblatts. Höhepunkte im Programm bilden Exerzitien in der Osteroktav in Heiligkreuztal, ein Maiausflug zur Mystik dorthin mit Stationen bei der seligen Ulrika Nisch in Unterstadion und in der bis dahin renovierten Munderkinger Frauenbergkirche, ein Vortrag über die Religiosität Adalbert Stifters mit Besuch der Mineraliensammlung im Ulmer Naturkundemuseum, eine Erschließung der Barmherzigkeits-Ikone aus Taizé im Kapitelsaal des Klosters Wiblingen, der Wandertag „Mit Rucksack und Bibel“ rund um Hausen ob Urspring und ein Bierkonvent zu Ehren des heiligen Augustinus mit Lektüre seines Werkes über die Dreifaltigkeit.

Info Das Programmheft, das zugleich ein Gebets- und Gedankenbuch ist, kann kostenlos unter Telefon (0731) 9206010 oder E-Mail dekanat.eu@drs.de angefordert werden.

