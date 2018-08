Landwirtschaft Debatte um die Ferkel-Kastration

Hausen am Bussen / swp

Ohne Lösungen droht den Ferkelerzeugern im Land das Aus. Das war das Fazit eines Gesprächs zum Thema Ferkel-Kastration, das am Donnerstag in Hausen am Bussen stattfand. Die Initiative für das Gespräch ging von den Tierärzten Dr. Stefan Birk, Daniela Braun und Dr. Monika Bantle aus. Darüber berichtete eine Mitteilung von „German Genetic“, einer Marke des Schweinezuchtverbandes Baden-Württemberg.

Hintergrund des Gesprächs war, dass von Januar 2019 an die betäubungslose Ferkelkastration in Deutschland verboten sein soll. Die Ferkel werden kastriert, um den für viele Verbraucher unangenehmen Ebergeruch beim Erhitzen des Fleischs zu verhindern. Neben den Tierärzten nahmen auch der Landtagsabgeordnete Manuel Hagel (CDU), Hans-Benno Wichert, der Präsident des Landes-Schweinezuchtverbandes und Vizepräsident des Landesbauernverbandes, Bürgermeister Hans Rieger sowie der Schweinezüchter Alfred Seitz aus Weisel am Gespräch teil.

Ein Verbot der bisherigen Praxis der Kastration zum Anfang nächsten Jahres werde einen irreversiblen Strukturbruch innerhalb der Ferkelerzeugerbetriebe nach sich ziehen, sagten die Teilnehmer laut der Mitteilung. Der Termin zum Verbot der betäubungslosen Kastration müsse deshalb kurzfristig verschoben werden – und zwar möglichst um fünf Jahre, mindestens aber bis zu dem Zeitpunkt, an dem geeignete Tierarzneimittel zur Verfügung stehen. Denn sollten von Anfang 2019 an die Betäubung der Ferkel mit Isofluran oder einer Vollnarkose umgesetzt werden, würden in Deutschland 400 neue Tierärzte benötigt, die sich dann allein diesem Verfahren widmen müssten. Dies sei angesichts der kurzen Zeit unmöglich, wird Tierarzt Birk zitiert.

Ziel müsse es sein, sagte Hagel, gerade die bäuerlichen Familienbetriebe nicht alleine zu lassen. Es müssten praxistaugliche Lösungen geboten werden. Es soll intensiv für eine Verschiebung des Termins geworben und eine praktikable Lösung entwickelt werden, sagten die Gesprächsteilnehmer. „Lassen Sie uns Schweinehalter nicht im Stich“, forderte Schweinezüchter Alfred Seitz laut Mitteilung.